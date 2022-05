Weiss setzt Kauders Sommertour fort

Die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss ist vor Kurzem zu Gast bei der gemeinsamen Sitzung der CDU-Kreisvorstände Rottweil und Tuttlingen gewesen. Das teilt die CDU im Bundestagswahlkreis Rottweil-Tuttlingen in einem Pressebericht mit.

Weiss hatte versprochen, die jährliche Sommertour ihres Vorgängers Volker Kauder fortzuführen, und die Bundestagsabgeordnete hielt Wort: Bei der gemeinsamen CDU-Kreisvorstandssitzung von Rottweil und Tuttlingen stellte sie ihr Konzept vor. Und erhielt dafür breite Zustimmung, schreibt die CDU in ihrem Bericht. Denn unter dem Oberthema „Energie“ unter besonderer Berücksichtigung der Energieversorgung im Wahlkreis ließen sich „viele Aspekte ansprechen, die von grundlegender Bedeutung sind für uns, für jeden Einzelnen, für die Wirtschaft, für die Erhaltung der Arbeitsplätze sind.“

Der aus den Fugen geratene Dreiklang von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit müsse wieder ins Lot gebracht werden, sagte die CDU-Politikerin bei der Veranstaltung im Hagestall in Deißlingen und warf der Ampelregierung in Berlin vor, dass sie keine schlüssige Energiestrategie vorlege, heißt es in dem Bericht der CDU weiter.

Wie ihr war es auch für den Landtagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzendenkollegen Stefan Teufel nicht nachvollziehbar, dass im Lichte der Ereignisse in der Ukraine der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir an der Pflicht zur Flächenstilllegung festhalte: „Es könnten bei der Bewirtschaftung dieser Flächen 20 Millionen Brotlaibe hergestellt werden“, wird Teufel im Bericht zitiert.

Die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen russischen Vernichtungskriegs gegen die Ukraine seien überall zu spüren. „Es fällt uns allen nicht leicht, damit umzugehen“, betonten Maria-Lena Weiss und Stefan Teufel. Bei aller Abwägung sei es richtig und notwendig, der Ukraine auch mit schweren Waffen beizustehen, so das CDU-Schreiben weiter.

Wenn bei einer Verabschiedung ein Satz fällt wie, dass „die CDU ohne Dich fast nicht vorstellbar ist“, dann zeigt dieser die Wertschätzung, den Dank und ganz großes Lob, der an diesem Abend Bärbel Wintermantel zuteil geworden ist. Seit dem Jahr 1994 war sie als Mitarbeiterin von Volker Kauder eine treibende, organisierende, stets präsente und charmante Persönlichkeit, die am vorletzten Tag ihrer Tätigkeit verabschiedet und gefeiert worden ist. Mit einem Blumenstrauß, einem Gutschein – und in der Hoffnung, „dass Du uns erhalten bleibst, auch in den kommenden Jahren“, berichtet die CDU in ihrem Schreiben abschließend.