Weil sie zu spät dran war: Frau aktiviert Notfallbremse

Am Samstag, gegen 20.15 Uhr, ist es am Bahnhof Tuttlingen zu einer Notfallbremsung eines ausfahrenden Zuges gekommen.

Eine 26 Jahre alte Frau lief auf dem Bahnsteig entlang und wollte ein Abteil eines noch stehenden Zuges erreichen, da in diesem Bekannte der Frau bereits saßen. Als der Zug in Richtung Freiburg anfuhr, drückte die Frau einen am Zug außenliegenden Nothalteknopf.

Nun wird ermittelt

Hierdurch wurde eine automatische Gefahrenbremsung des Zuges eingeleitet und die Türen nach dem Halt geöffnet. Reisende in dem Zug wurden dadurch nicht verletzt.

Gegen die 26-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.