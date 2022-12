Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nur zwei Tage vor Heiligabend wurde die Bedeutung von Weihnachten den vielen Besuchern des Konzerts in der Stadtkirche, darunter erfreulich viele Kinder, nahegebracht. Die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben unter der Leitung von Rainer Johannes Homburg führte die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach auf. Das Stuttgarter Kammerorchester, das Trompetenensemble Wolfgang Bauer und vier Solisten bildeten eine Symbiose mit dem Chor und bereiteten dem Publikum einen musikalischen Hochgenuss.

Die drei Kantaten wurden ursprünglich in Gottesdiensten an drei aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt und sind in sich abgeschlossene Einheiten mit je eigenem Charakter. Die erste ist erhebend. In dem bekannten Chor „Jauchzet, frohlocket“ gleich zu Beginn meisterte das Gesamtapparat die virtuosen Ansprüche mühelos und musizierte mit einer Leichtigkeit, die für das ganze Konzert anhielt.

Die zweite Kantate strahlt eine bukolische Ruhe aus. Sie eröffnet mit einer instrumentalen Pastorale, bevor deklamiert wird, „Und es waren Hirten in derselben Gegend“. Besonders am bekannten Choral „Brich an, o schönes Morgenlicht“ merkte man die Flexibilität des Chores und wie er jede Nuance vom Dirigenten umgesetzt hat.

Fast jäh setzt die dritte Kantate mit dem Chor „Herrscher des Himmels“ ein und entfaltet eine wunderbare Pracht. Kaleidoskopisch lösten sich opernhaft die unterschiedlichsten Sätze ab: ein höfisches Menuett, eine Aria mit Solo-Violine und ein Rezitativ mit zwei Flöten werden allesamt hinreißend musiziert.

Alle Solisten verdienen großes Lob. Andreas Post (Tenor) gestaltete die Rezitative feinsinnig und lief zur Hochform in der Aria „Frohe Hirten, eilt“ auf. Sarah Romberger (Alt), bot ihre Arien klangschön und zügig. In der Aria „Großer Herr“ durfte Thomas Laske (Bass) sein ganzes Können vorführen. Alice Fuder (Sopran) musste ihre Solo-Partien teilen, Duette mit dem Bass und Tenor, immer gepflegt. Nicht ohne eine gewisse Theatralik haben die Solisten zum opernhaften Eindruck beigetragen.

Dem Dirigenten war anzusehen, dass er ganz in seinem Element war. Mit seinem präzisen und differenzierten Schlag wusste er, seinen Musikern die entscheidenden Impulse zu geben. Die Musizierfreude war allen Mitwirkenden und dem Publikum anzumerken, als Zugabe gab es ein Satz aus der sechsten Kantate mit dem ganzen Ensemble.