Weihnachtsmarkt am Rittergarten öffnet am Freitag

Der Rittergarten-Weihnachtsmarkt an der Neuhausener Straße 47 findet am Freitag, 11. Dezember, und Samstag, 12. Dezember, statt.

Rund 30 Aussteller aus der Region verkaufen Selbsthergestelltes wie Keramik- und Holzwaren, Dekoartikel, Fotokarten, aber auch allerlei Kulinarisches wie Honige, Weine oder Plätzchen. Darüberhinaus gibt es Punsch, Glühwein und Würstchen. Am Freitag wird gegen 18.15 Uhr der Nikolaus erwartet. Auch gibt es einen Bücherflohmarkt, dessen Erlös in das Brunnenprojekt des Rittergartenvereins in Togo fließt.

Geöffnet ist der Markt am Freitag von 16 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag von 15 bis 21.30 Uhr. (skr)