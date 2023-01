Weihnachtsfeier der Pudelfreunde „VDP“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir, die Pudelgruppe „Villingen-Schwenningen“ mit Sitz in Möhringen vom Verband der Pudelfreunde Deutschland, machten unsere Weihnachtsfeier am 3. Dezember im „Seltenbacher Hof“. Viele Mitglieder kamen mit ihren Familien und Pudeln nach Tuttlingen. Thomas Riekeberg, der erste Vorsitzende, war verhindert und konnte leider nicht teilnehmen. Aus diesem Grunde wurde die Weihnachtsfeier von den Vorstandsmitgliedern Silke Benold, Karin Riekeberg und Elke Walther durchgeführt. Nach der Begrüßung durch die zweite Vorsitzende, Silke Benold, und nach dem leckeren Abendessen und vielen netten Gesprächen kam es dann zu den Ehrungen.

Hier wurden in Abwesenheit von Silke Benold geehrt: Ingrid Abt für 10-jährige (Ehrenurkunde mit Verbandsnadel in Bronze) und Sonja Bengel für 20-jährige (Ehrenurkunde mit Verbandsnadel in Silber) Mitgliedschaft im VDP geehrt. Ebenfalls wurde Karin Riekeberg die Urkunde „VDP-Sieger-Champion“ für ihren Kleinpudelrüden in fawn „Top Tango Hit von der Golden Venus“ überreicht. Karin Riekeberg durfte dann Silke Benold für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im VDP ehren und überreichte ihr die Ehrenurkunde und die Verbandsnadel in Gold und ein Blumengeschenk.

Natürlich gingen die Anwesenden mit ihren Pudel nicht leer aus. Silke Benold und Karin Riekeberg überreichten jedem Mitglied eine große Überraschungstasche mit Hundeleckereien. Silke Benold hatte noch für jeden eine kleinen Sack mit Bonbons parat und von der Gruppe erhielt noch jedes Mitglied ein kleines Dankeschön. Noch lange saßen wir zusammen, bis jeder wieder seinen Heimweg antrat. Es war eine wunderschöne Weihnachtsfeier. Wir freuen uns schon auf unsere Hauptversammlung im Januar und auf unsere vielen Pudeltreffen im kommenden Jahr

Die VDP-Ortsgruppe (VDH/FCI) „Villingen-Schwenningen“, mit Sitz in Möhringen, trifft sich alle vier Wochen zu verschiedenen Vorhaben. Interessierte Pudel- und Hundefreunde dürfen sich gerne per Mail an den ersten Vorstand unter thomasriekeberg@t-online.de wenden oder besucht die Homepage unter der Adresse www.vdp-villingen-schwenningen-ev.de.