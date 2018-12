Weihnachtliche Weisen beim Christbaumsingen

Christbaumsingen in Durchhausen heißt, den Zauber der Vorweihnachtszeit bei Kerzenschein, Glühwein, Punsch, Grillwurst und frischgebackenen Waffeln zu erleben. Pünktlich zum dritten Advent gab es auch Schnee und so war die Umgebung passend weiß gezuckert. Zum 15. Mal hat der Gesangverein „Harmonie“ zwischen Kirche, Rathaus und Gemeindehalle in Durchhausen zu diesem vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen.

Musikalisch eröffnet wurde der Abend von den Gastgebern mit weihnachtlichen Weisen. Die Kinder des Kindergartens Regenbogen lockten mit ihrem Gesang den Nikolaus samt Knecht Ruprecht an. Der Nikolaus freute sich über die vielen Anwesenden und hatte nur Gutes zu berichten. Dafür wurden alle Kinder mit kleinen Geschenken aus dem Sack von Knecht Ruprecht beschenkt.

Und bei so einer musikalischen Veranstaltung hält es nicht einmal den Nikolaus davon ab, zu musizieren. Der Nikolaus schnappte sich ein Akkordeon und spielte „Lasst uns froh und munter sein“. Rosi Baier, Vorsitzende der „Harmonie“, freute sich über die vielen Gäste und trug weihnachtliche Reime vor. Den musikalischen Reigen beschloss der Fanfarenzug Durchhausen. „Dieses musikalisch so vielfältig und ansprechende vorweihnachtliche Beisammensein ist einfach wunderschön“, lobte eine Besucherin. „Wir kommen jedes Jahr und genießen es.“