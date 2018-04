Am Sonntag haben 31 Kinder in der Kirche St. Gallus ihre Erstkommunion gefeiert. Die Eucharistiefeier stand unter dem Thema „Jesus, Brot des Lebens“. Eine Instrumentalgruppe unter der Leitung von Kirchenmusiker Bernard Sanders sorgte für die musikalische Umrahmung. In der Kirche Maria Königin wird am kommenden Sonntag, 15. April, Kommunion gefeiert.