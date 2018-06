- Zwei DTM-Rennwochenenden stehen in der Saison 2015 mit insgesamt vier Läufen noch auf dem Programm. Weiterhin ist die Meisterschaft offen, aber es sieht nach einem Zweikampf zwischen Pascal Wehrlein (Mercedes) und Mattias Ekström (Audi) aus.

Der 20-jährige Worndorfer Pascal Wehrlein hat nach Oschersleben 14 Punkte Vorsprung auf den schwedischen Routinier. Noch ist nicht entschieden, wer den DTM-Titel 2015 gewinnen wird. Spannung pur, denn 100 Punkte sind auf der Saison-Zielgeraden der DTM noch maximal zu holen. „Oberste Priorität hat für mich die DTM, und ich möchte alles daran setzen, um diesen Titel heuer zu gewinnen“, lautet Wehrleins Kampfansage an die Mitkonkurrenten. Und Ekström hat Respekt vor Wehrlein. „Pascal Wehrlein ist von seinen Voraussetzungen her ein perfekter Formel-1-Fahrer: dünn, zierlich, fit. Noch dazu ist er erst 20 Jahre alt“, sagte der 37 Jahre alte Schwede in einem Interview mit dem Focus.

Jede Zehntel-Sekunde zählt, wenn am letzten Septemberwochenende auf dem Nürburgring die Visiere heruntergeklappt werden. In den beiden Rennläufen 15 und 16 wollen sich die 24 Fahrer eine möglichst gute Ausgangsposition für das Finale am Hockenheimring sichern. Theoretisch haben neben Wehrlein und Ekström noch Edoardo Mortara, Jamie Green (beide Audi), Bruno Spengler und Marco Wittmann (beide BMW) noch die Möglichkeit, in die Titelentscheidung einzugreifen. Die Rennstrecke auf dem Nürburgring kennt Pascal Wehrlein bereits aus allen seinen bisherigen gefahrenen Rennserien. Die DTM fährt die sogenannte Kurzanbindung/Sprintstrecke mit ihren 3,629 Kilometern. Die Streckenführung ist abwechslungsreich, von schnellen flüssigen Passagen bis zu engen Kurven und Schikanen, ist alles dabei.

Pascal Wehrlein kommt direkt vom Formel 1 Rennen am vergangneen Wochenende in Singapur und war eben kurz mal zu Hause, um Hallo zu sagen. Bereits am Mittwoch war er schon wieder auf dem Weg an den Nürburgring.

Pascal Wehrlein: „Ich freue mich auf die Rennen am Nürburgring und kann es kaum erwarten, im Auto zu sitzen. Die Strecke kenne ich gut, sie passt mir. Mercedes hat hier schon immer gute und siegreiche Rennen gezeigt und dies möchte ich fort führen. Wichtig ist, dass wir ein perfektes Wochenende zusammenbekommen. Wir sind auf alle Fälle in der Lage, um auf vordere Positionen und eventuell auch Siege mitzufahren. Die Strecke in der Eifel ist eine ganz andere als zuletzt in Oschersleben. Daher ist es auch schwer vorhersagbar, wer am Wochenende konkurrenzfähig ist. Ich gehe davon aus, dass es ein enger Kampf zwischen allen drei Marken geben wird. Natürlich werden die Gewichte wieder eine Rolle spielen.“

Die ARD überträgt am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 13.20 Uhr die beiden Läufe aus der Eifel live. Außerdem gibt es auf sportschau.de und DTM.com die Qualifyings im Livestream zu sehen.