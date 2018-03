Wehren haben 15 neue Atemschutzgeräteträger

15 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen haben am Wochenende bei der Prüfungsabnahme zum Atemschutzgeräteträger in Tuttlingen ihr Können unter Beweis gestellt. Nach zwei Wochen Theorie- und Praxisausbildung, die in Summe 25 Stunden Zeit in Anspruch nahm, fand die praktische Prüfung unter den Augen der Landkreis-Ausbilder Jordan Sattler (Fridingen), Norbert Lewandowski und Manfred Altmeyer (beide Möhringen) statt. Da Atemschutzgeräteträger bei Einsätzen oft gefährlichen und extremen Situationen meistern müssen, legt die Wehr auf eine gründliche und umfangreiche Ausbildung wert.

Die neuen Atemschutzgeräteträger sind: Patrick Döring, Andreas Heß, Tobias Joswig (alle Fridingen), Benjamin Marquardt, Tim Stiller (beide Nendingen), Marcel Mink, Lukas Nopper (beide Ippingen), Luca Donatelli (Seitingen-Oberflacht), Lukas Gruler (Aixheim) Dominik Hiestand (Möhringen) Cederic Krämer (Mühlheim und Stetten), Tobias Kreuzer (Geisingen), Dominik Schmitz (Emmingen) Stefan Wiegele (Schwandorf) und Michael Nagel (Weilheim).