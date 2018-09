Wehingen schlägt im Kellerduell Egesheim

Am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat die FSV Schwenningen trotz des 1:1 daheim gegen den SV Renquishausen ihren ersten Platz halten können. Der Verfolger SG Fridingen/Mühlheim musste beim Vorletzten FV Fatihspor Spaichingen mit einem 0:0 zufrieden sein. Nach dem 2:1 des TV Wehingen im Kellerduell gegen den SV Egesheim ist der Aufsteiger als einzige Mannschaft noch ohne Sieg. Der FSV Denkingen war spielfrei.

SV Tuningen – SV Wurmlingen 4:2 (1:0). - Tore: 1:0 (40. Minute) Alexander Wipf, 1:1 (73.), 1:2 (74.) beide Marc Beck, 2:2 (90.) Artur Hettinger, 3:2 (90.+2) Can Stegmann, 4:2 (90.+4) Dominik Bury. - Schiedsrichter: Edgar Straub (Überauchen). - Zuschauer: 40. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Wurmlingen (90.+1). In einem von beiden Seiten gut geführten Spiel kamen die Gastgeber erst in der Nachholspielzeit zum Sieg. Es sah im zweiten Durchgang sogar einmal nach einem Gästeerfolg aus, als Wurmlingen innerhalb von zwei Minuten aus einem Rückstand eine Führung machte. Der Wurmlinger Doppeltorschütze war erst nach der Halbzeit eingewechselt worden.

FV Fatihspor Spaichingen – SG Fridingen/Mühlheim 0:0. - Schiedsrichter: Marcel Kille (Meßkirch). - Zuschauer: 35. Die Gastgeber verdienten sich den Punkt. Fatihspor hätte nach einer halben Stunde in Führung gehen müssen, als eine Doppelchance vergeben wurde. Zuvor hatte Fatihspor Glück, dass der gute Schiri eine 1:1-Situation nicht mit der roten Karte bewertete. In den zweiten 45 Minuten konnten die Gäste nur teilweise gefallen. Die beste Chance der SG war erst in der Schlussphase zu verzeichnen.

SV Kolbingen – SC 04 Tuttlingen II 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (46. Minute) Eigentor. - Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof). - Zuschauer: 100. Der knappe Sieg muss unter der Rubrik „Arbeitssieg“ eingeordnet werden. Während die ersten 45 Minuten ausgeglichen verliefen, hatten die Gastgeber im zweiten Durchgang mehr vom Spiel. Der entscheidende Treffer fiel gleich nach Wiederbeginn, als ein Gästespieler eine Flanke unerreichbar für den SC-Keeper ins eigene Tor abfälschte. Bei zwei Standardsituationen hatten die Tuttlinger gute Ausgleichsmöglichkeiten.

VfL Nendingen – SpVgg Trossingen II 3:2 (1:2). - Tore: 1:0 (17.) Patrick Hand, 1:1 (44.) Daniel Morales, 1:2 (45.) Michele Bisceglia, 2:2 (68.) Daniel Milkau, 3:2 (81.) Gianluca Colucci. - Schiedsrichter: Andreas Guffart (Ostrach). - Zuschauer: 60. Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen, wobei die Torausbeute der Gäste besser war. Der VfL ging besser in die zweiten 45 Minuten und sicherte sich den knappen Sieg durch eine starke Leistung nicht unverdient.

FC Frittlingen – SV Seitingen-Oberflacht 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 (24. Minute) Simon Schnee, 2:0 (90.+6) Senad Sallaku. - Schiedsrichter: Florian Vokuhl (Gusterath/Saarburg). - Zuschauer: 250. Das im Rahmen des Frittlinger Herbstfestes stattgefundene Meisterschaftsspiel sah die Gastgeber zunächst im Vorteil. Nach Wiederanspiel war es der Frittlinger Keeper Marcel Kaka, der ein mögliches 1:1 verhinderte. Unter Dach und Fach war der Sieg erst mit dem 2:0 nach einem der vielen Frittlinger Konter in der Schlussphase.

FSV Schwenningen – SV Renquishausen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 (38. Minute/Foulelfmeter) Florian Beck, 1:1 (75.) Dimitri Bärwald. - Schiedsrichter: Dzeladin Gicic (Balingen). - Zuschauer: 100. Die erste Hälfte verlief aus der Sicht der Gastgeber zäh. Nur wenig lief zusammen. Der ehemalige Renquishausener Spielertrainer Florian Beck hatte die Nerven beim Strafstoß und brachte den Gast in Führung, der aber nach dem Seitenwechsel mit „Mann und Maus“ diesen Vorsprung zu verteidigen suchte. Zwei Lattentreffer, dazu noch ein Pfostenschuss fanden für die FSV nicht den Weg ins SVR-Tor.

TV Wehingen – SV Egesheim 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 (2. Minute), 2:0 (22.) beide Samet Tirit, 2:1 (66.) Marco Stier. - Schiedsrichter: Giuseppe Ingrao (Herrenzimmern). - Zuschauer: 100. Eine Stunde lang bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Dann traute sich der Gast aus der Nachbarschaft mehr zu. Nach dem Anschlusstreffer brannte es mehrfach vor dem Tor der Wehinger, die mit Glück das 2:2 verhindern konnten.