Wehingen erwartet zum Kellerduell den SV Egesheim

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 muss der SV Renquishausen zum Tabellenführer FSV Schwenningen. Die Gastgeber sind noch als einzige Mannschaft ohne Niederlage. Der Verfolger, SG Fridingen/Mühlheim II, ist Gast beim FV Fatihspor Spaichingen, der zuletzt den ersten Sieg in Wurmlingen einfahren konnte. In Wehingen wird mit der Paarung TV Wehingen – SV Egesheim ein Kellerderby angepfiffen. Der Gast aus Egesheim ist noch der einzige Verein der Klasse, der ohne Sieg ist. Alle sieben Paarungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Der FSV Denkingen ist spielfrei.

SV Tuningen – SV Wurmlingen (So., 15 Uhr). Mit dem SV Wurmlingen tritt ein Team in Tuningen an, das jetzt drei Paarungen hintereinander verloren hat. Gastgeber SV Tuningen hat zuletzt in Egesheim gewonnen und gilt als Favorit.

FV Fatihspor Spaichingen – SG Fridingen/Mühlheim. Beide haben zuletzt gewonnen, der FV Fatihspor hat sogar in Wurmlingen den ersten Saisonsieg einfahren können. Im Spaichinger Unterbachstadion ist jedoch der Gast aus dem Donautal in der Favoritenrolle.

SV Kolbingen – SC 04 Tuttlingen II. Im Kolbinger Rotlaub stehen sich zwei eher gleichstarke Teams gegenüber. Die Kolbinger würden mit einem Heimsieg die SC 04-Reserve hinter sich lassen.

VfL Nendingen – SpVgg Trossingen II. Die Trossinger Reserve reist nicht ohne Chancen auf das Nendinger Häldele. Derzeit haben die Gastgeber ein großes Lazarett und wären sicher schon mit einem Unentschieden zufrieden.

FC Frittlingen – SV Seitingen-Oberflacht. Beide waren zuletzt unter den Verlierern zu finden. Beim FCF hofft man auf den Vorteil der Gastgeberrolle, die aber noch keine drei Punkte garantiert.

FSV Schwenningen – SV Renquishausen. Die Gastgeber treten als unbesiegter Tabellenführer an. Der SVR nimmt die Außenseiterrolle ein. Der Gast vom Heuberg wird am Ende froh sein, wenn er nicht mit einer Schlappe heimreisen muss.

TV Wehingen – SV Egesheim. Das Kellerduell in Wehingen ist für Gastgeber wie für Gast ein wichtiges Spiel. Wenn der Verlierer SV Egesheim heißt, wird es für den Gast schwer, in nächster Zeit vom letzten Platz wegzukommen.