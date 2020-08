Wegen zunehmender „Maskenmuffel“: Stadt verhängt wieder Busgelder

Tuttlingen kontrolliert wieder und bittet zur Kasse. Der Grund: Zunehmend vernachlässigen Bürger die Maskenpflicht. Händler berichten sogar von aggressiven und gewalttätigen Kunden. Auch mit einer Kampagne wirbt die Stadt um mehr Verständnis für die Auflage.

„Corona ist noch nicht vorbei. Deshalb weiter: Maske auf!“ Plakate mit solchen Aufschriften hängen bald wieder in Tuttlingen. Die Stadt hat in den vergangenen Tagen registriert, dass Bürger die Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV zunehmend ignorieren. Erst kürzlich hat das Land deshalb angekündigt, die Mindestbuße für „Maskenmuffel“ von 25 auf 100 Euro zu erhöhen. Besonders hartnäckige Maskenverweigerer können sogar mit 250 Euro zur Kasse gebeten werden.

KOD kontrolliert wieder in Geschäften

„Generell bin ich ein Freund freiwilliger Maßnahmen – aber wenn es anders nicht funktioniert, kann man leider auf Bußgelder nicht verzichten“, lässt sich Oberbürgermeister Michael Beck in einer Pressemitteilung zitieren. Auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) werde künftig wieder verstärkt in Geschäften kontrollieren, nachdem jüngst Händler über uneinsichtige und sogar gewaltbereite Kunden geklagt hatten.

„Wir erleben derzeit bundesweit einen Anstieg der Infektionen“, so Beck weiter. „Wenn wir die Erfolge im Kampf gegen Corona nicht gefährden wollen, müssen wir alles dafür tun, dass die Maskenpflicht auch eingehalten wird.“ Diese habe bei der Bekämpfung des Virus nämlich eine positive Wirkung, wie Studien zeigen würden.

Maske vergessen heißt nicht gleich Bußgeld

Bei den Kontrollen werden sich die Ordnungskräfte vor allem auf notorische Maskenverweigerer konzentrieren. „Die begreifen es eben nur über den Geldbeutel“, heißt es vom Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, Johannes Hamma, in der Pressemitteilung. Könne dagegen jemand glaubhaft versichern, dass er im Eifer des Gefechts die Maske vergessen habe, werde nicht gleich ein Bußgeld fällig.

Mit einer Kampagne wolle die Stadt zudem an die Maskenpflicht erinnern. Neben den neuen Plakaten, die in Geschäften, Gaststätten, Stadtbussen und öffentlichen Einrichtungen hängen sollen, läuft auf den städtischen Social-Media-Kanälen seit kurzem auch ein Schwarzweiß-Stummfilm-Clip. In diesem erklärt das Stadtmaskottchen „Tudo“, wie man die Maske richtig trägt.