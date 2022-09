Pfefferspray in der Handtasche: Frau wegen Diebstahl mit Waffe verurteilt

Eine Waffe – das kann ein Revolver sein, ein Messer, ein Gewehr. Oder ein Fläschchen Reizgas. Ein Pfefferspray in der Handtasche hat eine junge Frau jetzt vor Gericht gebracht. Als sie wegen eine Diebstahls erwischt wurde, fand man eben jenes Reizgas in ihrer Tasche – und das gilt dann juristisch als „Diebstahl mit Waffen“.

Der Diebstahl ist alltäglich, Kosmetik, Artikel im Wert von 144 Euro, geklaut in einem Drogeriemarkt in der Tuttlinger Innenstadt. Darauf flattert der 26-Jährigen ein Strafbefehl ins Haus, 90 Tagessätze zu je zehn Euro, für eine Hartz-4-Empfängerin eine hohe Summe. Kaum zu stemmen, zumal sie nicht arbeitet, nicht arbeiten kann, erklärt sie vor Gericht. Sie ist in einer Drogentherapie, versucht, sich vom Heroin zu lösen. Laut ihrer Therapeuten ist sie immerhin „auf einem guten Weg“, hebt ihre Verteidiger hervor.

Angeklage ist einschlägig vorbestraft

Und niemals habe sie das Reizgas als Waffe benutzen wollen, sagt sie mit dünner Stimme – aber sie leide unter einer Angststörung, nachdem sie bereits einmal von jemandem verfolgt worden sei. Zur Sicherheit führe sie das Pfefferspray mit sich. Sie macht einen unsicheren, verunsicherten Eindruck, ihre Zukunft ist ungewiss. Wann wird sie einmal einen Beruf ausüben können? Sie weiß es nicht, hofft. Wird der Entzug nachhaltig, wird die Therapie greifen?

Richterin Larissa Terlecki rät ihr dringend ab, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen – das erspare der Angeklagten weitere Gerichtskosten und eine möglicherweise höhere Strafe. Denn unter die 900 Euro Geldstrafe werde ein Urteil sicherlich nicht lauten, zumal die junge Frau einschlägig vorbestraft ist. Und so nehmen die Angeklagte und ihr Anwalt den Einspruch zurück. Ein fragend-klagender Blick zur Mutter, die die Verhandlung als Zuschauerin verfolgt hat.