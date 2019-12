Wegen Flohbefall: Singener Polizeirevier geschlossen

Das Polizeirevier in Singen muss wegen Ungezieferbefalls bis voraussichtlich Freitag, 20 Uhr, geschlossen bleiben.

Wie die Behörde mitteilt, wurde durch eine am Morgen des 11. Dezember festgenommene Frau – die mit Haftbefehl gesucht worden und bis zu ihrer richterlichen Vorführung in einer Arrestzelle untergebracht war – nicht nur die Zelle, sondern auch zwei Fahrzeuge des Polizeireviers mit Flöhen verunreinigt. Da ein Befall des gesamten Gebäudes durch Verschleppung nicht ausgeschlossen werden kann, müssen sämtliche Räume von einem Kammerjäger gereinigt werden, heißt es in der Mitteilung.

Während das Reviergebäude in der Julius-Bührer-Straße geschlossen ist, übernehmen die Beamten der benachbarten Dienststellen die polizeilichen Aufgaben. Das Polizeirevier Singen ist telefonisch nach wie vor unter 07731/8880 zu erreichen, in dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen.