Wechsel des Ausbildungsplatzes: Dieser junge Mann steht lieber am Kochtopf als an der Autokarosserie

Seit Jahren findet sich der Koch bei den unbesetzten Ausbildungsplätzen in den vorderen Plätzen wieder. Zu unrecht, findet Kevin Gay. Der 21-Jährige ist im zweiten Lehrjahr als Koch im Seltenbacher Hof in Tuttlingen beschäftigt. Er sagt: „Ich finde mich in diesem Beruf wieder.“

Der Umweg führte ihn über eine Kfz-Lehre an den Herd. Die Ausbildung in der Werkstatt hat er abgebrochen. „Als Hobby ja, als Beruf auf Dauer nein“, erklärt Kevin Gay die Gründe für dieses Aus. Da er gerne kocht – am liebsten Fleisch oder Kässpätzle – und durch seinen Vater Sandro Gay, der das Hotel Stadt Tuttlingen führt, einiges vom Hotelfach und der Küche mitbekommen hat, bewarb er sich auf Ausbildungsstellen zum Koch.

20 Bewerbungen hat er nach eigenen Angaben an Betriebe in einem Umkreis von rund 100 Kilometern verschickt. Von 18 Hotels und Gaststätten habe er keine Antwort bekommen. Eine Absage kam prompt, eine Einladung zu einem Probearbeiten auch – Gay ging hin.

Dass er in dem Hotel im Schwarzwald nicht glücklich wurde, habe an der Chemie zwischen ihm und dem dortigen Ausbilder gelegen. „Die hat nicht gestimmt“, sagt der 21-Jährige. Im Seltenbacher Hof hat es auf Anhieb geklappt. Seit dem 1. Januar 2018 ist er in der Küche tätig.

Los ging seine Lehre mit Grundlagen. Ganz wichtig: das Thema Hygiene. Dann ging es Schritt für Schritt weiter in die Praxis. Erst in der kalten Küche, in der Gerichte wie Wurstsalat zubereitet werden. Dann kamen die Beilagen dran, und ab Mitte des zweiten Lehrjahres geht es an die Fleischverarbeitung. „Ab da machen wir dann alles“, erklärt der Lehrling. Ihm macht die Ausbildung Spaß, auch wenn der Ton in der Küche mal rauer werden kann, wenn auf einen Schlag viele Essen unter Zeitdruck zubereitet werden müssen.

Zur Ausbildung gehört auch mehrwöchiger Unterricht in Blöcken in der Berufsschule in Villingen. 30 Schüler waren zu Beginn der Ausbildung in seiner Klasse, momentan sind es noch 27. Nicht alle halten durch. Kevin Gay aber hat das fest vor.

Mit den Arbeitszeiten kommt er zurecht, wie er sagt. Er hat eine Fünf-Tage-Woche. Am Montag wird im Seltenbacher Hof nur für Hotelgäste gekocht. Die restlichen Tage und am Wochenende hat das Restaurant geöffnet. Das Küchen-Team besteht aus zwei Köchen, zwei Spülkräften und den Lehrlingen. Auch Florian Kickbusch, Sohn des Hotel-Betreibers Udo Kickbusch und als Geschäftsführer des Hotels tätig, lernt Koch. Er sattelt damit auf den Hotelfachmann eine weitere Ausbildung drauf, ist aber in einem anderen Block in der Berufsschule als Kevin Gay. Sonst würden Chef und Azubi zusammen die Schulbank drücken.

Die Köche wechseln sich ab, sodass es auch mal möglich ist, an einem Wochenende oder zumindest an einem Samstag oder Sonntag frei zu haben. Sonst hat der Worndorfer die Möglichkeit, unter der Woche Freizeit zu haben und Hobbys wie Snowboarden oder Autos zu frönen.

„Zu tun gibt es in der Küche immer etwas“, erklärt Gay seinen Beruf – und wenn es putzen ist. Das erfolgt später, jetzt gibt er zunächst das Eierlikör-Parfait in die Form und dann in den Kühlschrank.

Wie sehen seine Zukunftspläne aus? Nach Ende der Ausbildung will Gay zunächst weiterarbeiten, ehe er dann Erfahrung sammelt – in möglichst vielen Küchen in möglichst vielen Ländern dieser Welt, allen voran auf einer Alm in Österreich.

Vielleicht kommt er nach dieser Wanderschaft nach Tuttlingen zurück, in das Hotel seines Vaters. Dort bereits die Lehre zu machen, kam nicht infrage – weder für ihn, noch hätte das sein Vater gutgeheißen, wie Gay sagt.

