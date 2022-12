Wasserturm droht einzuknicken: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Die Fotos sehen spektakulär aus, und das war dieser Einsatz auch: Am Dienstagabend wurde die Tuttlinger Feuerwehr von der Firma Smith & Nephew zu Hilfe gerufen. Ein Wasserkühlturm war eingeknickt.

Am Mittwochvormittag sind Schweißarbeiten bei der Medizintechnikfirma in der Alemannenstraße im Gange. Ein Techniker arbeitet an der Unterkonstruktion des kaputten Turms. Dessen Metallgehäuse, mehrere Meter lang, liegt indes auf dem Firmengelände. Zu gebrauchen ist es nicht mehr.

Wasserturm zur Kühlung

Was war passiert? „Das wissen wir noch nicht genau“, sagt Geschäftsführer Michael Störk. Der Turm umfasst etwa 90.000 Liter Wasser und ist dafür gedacht, die Maschinen in der Produktion zu kühlen. Smith & Nephew stellt Produkte für die orthopädische Chirurgie her. Der Turm ist als Back-up gedacht, wenn es einen Störfall bei einer Maschine geben sollte. Es gibt noch einen zweiten Turm, nur einige Meter weiter, der wiederum fängt die Abwärme auf.

Der kaputte Turm liegt, der noch funktionierende steht am Produktionsgebäude von Smith & Nephew. (Foto: Dorothea Hecht)

Am späten Dienstagnachmittag trat ein Defekt auf – welcher, kann Störk noch nicht sagen. „Da müssen erst Sachverständige schauen, was dahintersteckt.“ Die Auswirkungen jedoch waren deutlich sichtbar: Das Metallgehäuse des Turms knickte oben ein. Techniker vor Ort konnten das Problem nicht sofort beheben, zudem drohte das Wasser auszulaufen. Zur Sicherheit alarmierten sie die Feuerwehr.

Autokran hält den Turm

Die wiederum rückte mit der Drehleiter an, eine Fachfirma zusätzlich mit einem Autokran. Es sei zunächst einmal darum gegangen, den Turm vor einem möglichen Einsturz abzusichern, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Hand. „Wir haben mithilfe der Drehleiter Befestigungspunkte am Turm angebracht“, mit dem Kran wurde der Turm dann angehoben und gehalten.

Wenn das Wasser unkontrolliert ausgelaufen wäre, hätte es die Produktion überflutet. Kommandant Klaus Vorwalder

Problematisch sei allerdings gewesen, den Turm zu entleeren. „Wenn das Wasser unkontrolliert ausgelaufen wäre, hätte es die Produktion überflutet“, sagt Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. Erst mit einer Ausgleichsöffnung gelang das nach und nach, zu einer Überschwemmung kam es nicht.

Produktion läuft weiter

Für den Geschäftsführer ist es nun „ärgerlich, dass das so gelaufen ist“. Auch nachgelagert gebe es nun Etliches zu klären, sagt Störk, etwa mit der Versicherung. Im Raum stehe auch die Frage, ob die Firma überhaupt wieder so einen großen Turm brauche.

Das Gute allerdings: Die Produktion lief am Mittwoch wieder. „Direkten Einfluss auf die Produktion hat der Defekt nicht, wir können normal weitermachen“, sagt Störk.