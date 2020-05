Wasserstoff hat am Tuttlinger Campus Zukunft

Am Campus Tuttlingen soll intensiv zu Wasserstoff- und Brennstoffzellen geforscht werden. Dafür hat die Hochschule nun 300 000 Euro vom Land Baden-Württemberg erhalten.

Wie die Hochschule Furtwangen, zu der der Tuttlinger Campus gehört, mitteilt, soll mit dem Geld ein modularer Brennstoffzellen-Systemprüfstand für die H2-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg finanziert werden. Der Prüfstand wird im Innovations- und Technologiecentrum, IFC aufgebaut. Kürzlich überreichten Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg den Förderbescheid an Vertreter von Hochschule, Stadt, Landkeis und Förderverein.

„Mit diesem Projekt erarbeitet sich das IFC in Tuttlingen als zentrale Einrichtung der Hochschule eine herausragende Position als eines der wenigen baden-württembergischen Kompetenzzentren zu Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien“, freut sich Prof. Schofer, Rektor der HFU über die Ansiedlung der Zukunftstechnologie in Tuttlingen. Ziel des Projekts, das die Hochschule Furtwangen in Kooperation mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) durchführt, ist es, die Entwicklungsinfrastruktur bereitzustellen, um gemeinsam mit der Zulieferindustrie in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und darüber hinaus die Transformation in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu erleichtern.