Wasserrohrbruch in Stuttgarter Straße

Neben den zahlreichen geplanten Baustellen, auf denen in Tuttlingen aktuell gearbeitet wird, gibt es seit Dienstag eine solche, die nicht eingeplant war. In der Stuttgarter Straße auf Höhe des Tuwass war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Daher musste der Untergrund aufgerissen werden. Der Verkehr kam vor allem am Dienstagnachmittag aufgrund der hierdurch verengten Straße immer wieder zum Stillstand.

Laut der Stadtwerke Tuttlingen, die den Schaden beheben muss, sollen die Arbeiten bis spätestens Donnerstag abgeschlossen sein.