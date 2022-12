Was würden Sie am ÖPNV ändern, damit sie ihn öfter nutzen?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kennen Sie schon die Tuttlinger pendla-App? Ist Ihnen wichtig, dass die Gäubahn auch längerfristig ohne Umstieg und ohne Unterbrechung zum Stuttgarter Hauptbahnhof fährt? Mit diesen Fragen stieß ein Teil der Tuttlinger Fridays for future Gruppe am 2. Dezember auf reges Interesse bei den Marktbesucher:innen.

Was die Gruppe erfuhr: Besonders Menschen aus dem Tuttlinger Umland wünschen sich eine deutliche Verbesserung, während viele auch ältere Tuttlinger mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. So sind die Züge und Busse aus dem Umland zu Arbeitszeitbeginn extrem voll – Fahrräder können kaum mitgenommen werden. Oft fallen Züge aus. So berichtet ein Lehrer, dass Auszubildende aus Villingen seit einiger Zeit wegen aktuell fehlender Zugverbindungen erst eine Stunde später zum Unterricht kommen.

Generell werden Zuverlässigkeit und passende Anschlussverbindungen gewünscht. Dazu braucht es auch häufigere Verbindungen, denn wenn der Zug zu spät kommt, nützt der geplante Anschluss nichts. Ins Umland müssten Züge und Busse wenigstens stündlich verkehren. Das Neun-Euro-Ticket sollte erhalten bleiben. Könnte der ÖPNV nicht einfach kostenlos fahren? Dies ist ein Ausschnitt von Ideen und Wünschen, die die Bürger äußerten.

Auch die Unterschriftenliste für die Gäubahn wurde rege unterzeichnet. Das Ein-Euro-Ticket der Stadt Tuttlingen wird sehr begrüßt.

Die pendla-App, die auch auf Anregung der Gruppe FFF von der Stadt eingerichtet wurde und auf dem Infoportal der Stadt zu finden ist, geriet bei der Vielzahl an Themen ein bisschen in den Hintergrund. Sie ist eingerichtet für Pendler, die gerne auf dem täglichen Weg zur Arbeit mit anderen mitfahren oder andere Menschen mitnehmen würden.

In diesem Sinne möchte sich die Gruppe FFF Tuttlingen, die aus Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren besteht, gern weiter einsetzen für Ideen für eine bessere Umwelt und Klimaschutz und diese an die Verantwortlichen weitergeben. Wenn Sie Interesse oder Ideen haben, schreiben Sie gerne an fff.tuttlingen@posteo.de