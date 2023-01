Was, wann, wo: Infos rund um das Narrentreffen mit tausenden Teilnehmern

Am Wochenende, 21./22. Januar, findet das Landschaftstreffen Baar der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte in Möhringen statt. 4500 Hästräger werden erwartet, noch mehr dürften als Zuschauer kommen. Nützliche Infos rund um die Großveranstaltung.

Der große Umzug ist am Sonntag. Die Gastgeber, die Narrenzunft Möhringen, laufen vorneweg. Dahinter die Tuttlinger, Nendinger und Eßlinger Zünfte und Vereine. Insgesamt sind 29 Gruppen dabei. Mit einem lauten Knall geht es um 13.01 Uhr los. Die Umzugsstrecke verläuft von der Kühltalstraße in die Krankenhausstraße. Dann weiter in die Mettenbergstraße, Eßlinger Straße, Am Mühlberg, Klingenbergstraße, Gihrsteinstraße, Bischofszeller Straße bis zur Schwarzwaldstraße. Rund 1,8 Kilometer Weg legen die 4500 Hästräger so zurück.

Tausende Besucher erwartet

Für 7500 Zuschauer sind Eintrittsplaketten gedruckt. Preis: 4 Euro. Falls mehr Besucher kommen sollten, gibt es Ausweich-Plaketten. Da hat die Zunft großzügig geplant. Am besten ist, wenn die Besucher zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Städtle kommen. Allerdings wird es in den Zügen keine zusätzlichen Platzkapazitäten geben.

Hier gibt es Parkplätze

Parkplätze für Umzugsbesucher stehen im nahegelegenen Industriegebiet Gänsäcker zu Verfügung und sind ab der Bundesstraße beidseitig ausgeschildert, teilt die Narrenzunft mit. Es verkehrt ein Shuttlesbus. Von Gänsäcker: In der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr mit Einstieg an der Bushaltestelle Henke Sass Wolf und Ausstieg am Bahnhof Möhringen. Von Ab Möhringen: Zwischen 15 und 17 Uhr mit Einstieg am Bahnhof Möhringen und Ausstieg an Haltestelle auf Höhe Autohaus Meister (gegenüberliegende Haltestelle zu Henke Sass Wolf).

Zwei Tage lang steht in Möhringen alles Kopf. (Foto: Christine Weber)

Wegen des Narrentreffens wird die Zufahrt Möhringen über die K5944 für den Autoverkehr gesperrt. Stattdessen ist die Zufahrt Möhringen aus Richtung Villingen-Schwenningen (B523) über Tuttlingen möglich. Die Anfahrt des Wohngebiets „Auf Burg“ erfolgt über die erste Zufahrt aus Richtung Immendingen.

Nach dem Umzug geht es rund

Nach dem Umzug geht das närrische Treiben in den Straßen, Gaststätten und den Besenwirtschaften weiter. 24 Besenwirtschaften gibt es, die vor allem von Vereinen und Privatleuten betrieben werden. Da die Gaststätten im Ort überschaubar sind, verpflichtet die Narrenzunft Möhringen jeden Betreiber eines Zeltes oder einer Besenwirtschaft dazu, neben Getränken auch ein warmes Essen anzubieten. Zudem gibt es überall Sitzgelegenheiten.

Einige Zünfte aus dem Schwarzwald

Neben Zünften und Vereinen aus dem Kreis Tuttlingen sind beim Umzug auch viele aus dem Schwarzwald vertreten: die Narrenzunft Zell am Harmersbach, die Freiburger Westhansele, die Lenzkircher Dengele, die Fasnetrufer Freiburg und der Verein der Laternenbrüder Löffingen. Auch Vertreter der Nachbarkreise sind dabei, so aus Donaueschingen., Hüfingen, Sigmaringen, Furtwangen und Stockach.

Im Ausstellungsraum von Möbel Strohm hat die Zunft eine Häsaustellung vorbereitet. Dort können alle Kostüme der 29 teilnehmenden Zünfte samt Erklärung besichtigt werden. Öffnungszeiten sind bis einschließlich 27. Februar jeweils Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. Samstag 8.30 bis 14 Uhr und sonntags, 13 bis 17 Uhr.

Die Helfer sind vor Ort

Was, wenn etwas passieren sollte? Das Rote Kreuz ist am Wochenende mit etwa 30 Personen im Einsatz, sagt Bereitschaftsleiter Thomas Schad, allein 20 werden beim Umzug dabei sein. Sechs Sanitätsstationen im ganzen Städtle sind geplant, eine große in einem Sanitätswohnwagen, dazu ist ein Arzt und ein Rettungswagen vor Ort. Paarweise werden die Sanitäter Patrouille laufen, eine zentrale Notrufnummer wird – zusätzlich zur 112 – an allen Ständen angeschrieben sein. Dass auch alkoholisierte Besucher das DRK beschäftigen werden, streitet Schad nicht ab. „Aber es kann alles passieren bei so einer großen Veranstaltung“.

Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag. (Foto: Christine Weber)

Und auch am Rande der Veranstaltung: Weil die Straßen wegen des Umzugs gesperrt sind, kommen Rettungswagen bei privaten Notfällen nicht so schnell durch. „Da fahren dann erstmal wir hin“, erklärt Schad.

Das Programm in der Übersicht:

Samstag, 21. Januar:

15 Uhr: Narrenbaumstellen Hechtplatz

17 Uhr: Brauchtumsvorführungen am Hechtplatz

17.30 Uhr: Massenchor der Fanfarenzüge

19 Uhr: Narrenmesse, anschließend närrisches Treiben in allen Lokalen, Besenwirtschaften und in den Straßen.

Sonntag, 22. Januar:

10 Uhr: Zunftmeisterempfang im Rathaus

10.30 Uhr: Frühschoppen in der Angerhalle

13.01 Uhr: Großer Narrenumzug mit 29 Gruppen und rund 4500 Hästrägern