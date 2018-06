„Was würden Sie in Ihren Koffer packen?“

Ruhiger soll es sein, und zum Nachdenken anregen. Bedingt vor allem durch die Thematik, bedingt aber auch durch die Jahreszeit und durch den Ort: Das Nachfolge-Projekt des „Ostergartens“ heißt „Hoffnung für die letzte Reise“ und beschäftigt sich mit den Themen Sterben und Tod. Vom 5. November bis zum 2. Dezember werden die christlichen Gemeinden der Stadt die gemeinsame Ausstellung im Alten Krematorium organisieren – und suchen dafür noch ehrenamtliche Helfer.

Die zentrale Frage, der die Organisatoren dabei nachgehen wollen, lautet: „Was würden Sie in einen Koffer packen, den Sie auf Ihre letzte Reise mitnehmen könnten?“ Was also soll mit in den Himmel, und was soll besser auf der Erde bleiben? „Jeder Besucher soll die Antworten auf einen Zettel schreiben“, erklärt Kirstin Hauser, die Vorsitzende des Ostergartenvereins, und diese Zettel können die Besucher an mehreren Aktionsstationen loswerden. Ein paar solcher Koffer werden übrigens schon gepackt sein, und zwar von einigen Lokalprominenten.

Daneben sind weitere Aktionen geplant, zum Beispiel die Wutstation, „wo man einfach mal Nägel in ein Brett hauen und dabei seine Wut rauslassen kann“, sagt Pastor Martin Schrott. Aber auch einen Ruheraum soll es geben, einen Tunnel, der den Weg in den Tod symbolisiert, und schließlich einen Raum, der den Himmel repräsentiert. Dort werden sich die zehn biblischen Verheißungen wiederfinden, erklärt Hauser, verpackt in selbst gebastelte Himmelskästen.

Schon die Ausstellung alleine bereitet dem Verein eine Menge Arbeit, hinzu kommt das Rahmenprogramm. Mehrere Veranstaltungen sind geplant, dazu ein Café, das in einem Bus betrieben wird. Die Organisatoren suchen deshalb dringend Freiwillige, die rund um die Ausstellung helfen wollen. Die Helfer können das Team bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, bei praktischen Aufgaben wie Basteln und Handwerken, bei der Ausstellungsbegleitung, beim Bus-Café, im Kreativ-Team und im Gebets-Team unterstützen. Auch wer körperlich nicht mehr hundertprozentig fit ist, ist willkommen: „Wir freuen uns über jede Unterstützung, auch wenn sie noch so klein ist“, sagt Martin Schrott.

Mehr als 200 Ehrenamtliche waren es, die beim Ostergarten vor vier Jahren halfen, 15 000 Besucher kamen. Das Konzept der „Letzten Reise“ ist zwar in anderen Städten erprobt worden und erfolgreich gewesen, dennoch erwartet Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes diesmal nicht ganz so viele Besucher: „Wir rechnen mit etwa 6000 bis 8000.“

Damals, in der Osterwoche im Jahr 2008, verwandelte sich ein altes Firmenareal in der Stockacherstraße in den „Sinnespark Ostergarten“. Als ökumenisches Gemeinschaftsprojekt stellten die christlichen Tuttlinger Kirchen dort eine Ausstellung über die Ostergeschichte zusammen, von Jesus Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung. Eine „Zeit- und Gefühlsreise in die Welt der Bibel“ sollte es sein, und sie hatte Erfolg. Das Interesse war noch groß, als die Ausstellung schon schließen musste.

In den Jahren danach suchte der extra für das Projekt gegründete Ostergartenverein einen neuen Ort, um die Ausstellung erneut zu zeigen. Im Gespräch war unter anderem das alte Hertie-Kaufhaus, am Ende kam jedoch nichts zustande. Im vergangenen Jahr verabschiedeten sich Verein und Gemeinden endgültig vom Ostergarten und entschlossen sich dazu, ein anderes Ausstellungskonzept umzusetzen: „Hoffnung für die letzte Reise“.