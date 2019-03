Was Verzicht bedeutet: Ein Veganer, ein Bodybuilder und ein Pfarrer berichten

In knapp drei Wochen ist Ostern. Viele nutzen die Zeit vor dem Fest zum Fasten. Schokolade, Alkohol oder Smartphonefasten. Doch es gibt auch Menschen, die sich dauerhaft im Verzichten üben – und die scheinen mehr zu gewinnen als sie abgeben. Ein Veganer, Bodybuilder und ein Pfarrer berichten darüber, was Verzicht für sie bedeutet.

Florentin Stemmer verzichtet seit acht Jahren auf alle tierischen Produkte. Kuhmilch, Eier und Fleisch lässt der Veganer im Supermarktregal liegen. „Für mich ist das Alltag. Ich würde gar nicht mehr darauf kommen, Fleisch zu essen“, sagt der 25-jährige Tuttlinger, der als Moderator und Zauberkünstler arbeitet.

Schritt für Schritt zum Verzicht

Zu der Überzeugung, keine tierischen Produkte mehr zu essen, kam Stemmer, als er begann sich intensiver mit dem Thema Gesundheit und Ernährung zu beschäftigen. Schritt für Schritt verzichtete er auf immer mehr tierische Produkte. Erst keine Kuhmilch mehr, irgendwann gar nichts mehr, was von einem Tier stammt. Doch das Schwierige sei nicht der Verzicht auf Schnitzel und Fleischkäse gewesen.

Ich glaube, was wir beim Essen wollen, ist nicht das Fleisch, sondern der Geschmack und die Gewürze. Florentin Stemmer, Veganer

„Was es einem schwer macht, ist das Umfeld“, sagt Stemmer. „Ich fand es anstrengend, mich immer rechtfertigen zu müssen.“ Denn immer wieder fragten, Freunde und Bekannte, warum er sich für den Lebensstil entschieden habe. „Man hat immer das Gefühl, sich erklären zu müssen.“ Für Stemmer geht es bei der Ernährung auch um einen nachhaltigen Lebensstil. „Jeder Einkaufszettel ist gleichzeitig ein Stimmzettel für das, was zukünftig auf den Markt kommt“, sagt er. „Ich möchte so wenig wie möglich der Umwelt schaden.“

Florentin Stemmer ist Entertainer in Tuttlingen und verzichtet auf tierische Produkte. (Foto: privat)

Mittlerweile sei sein Veganismus auch kein wirklicher Verzicht mehr. Es gebe eine Vielzahl an Ersatzprodukten. „Ich glaube, was wir beim Essen wollen, ist nicht das Fleisch, sondern der Geschmack und die Gewürze.“

Jemand dessen Berufswahl mit Verzicht zu tun hat, ist Richard Grotz. Er ist seit 2001 geschäftsführender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Tuttlingen. „Für mich bedeutet das, dass ich einen Lebensstil pflege, der mit Verzicht zu tun hat“, sagt er. Denn zum Leben eines katholischen Pfarrers gehört auch das Zölibat – das Versprechen keine partnerschaftliche Beziehung einzugehen.

„Ich erlebe das Zölibat als einen großen Raum, in dem ich frei bin für andere Menschen und für Gott“, erklärt Grotz. Als eine Beschneidung des Lebens empfinde er dieses Versprechen deshalb nicht. Aber als katholischer Priester lebt er nicht nur im Zölibat, sondern hat sich auch zu einem priesterlichen Leben verpflichtet.

Gott in den Mittelpunkt stellen

„Das wirkt sich insofern aus, als dass ich nicht wirklich eine Work-Life-Balance habe und dass ich ständig verfügbar bin“, erklärt Grotz. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. „Das ist fordernd, aber auch befreiend.“ Denn Verzicht bedeute für ihn, dass man versucht den Blick auf das Wesentliche zu richten und Gott in den Mittelpunkt zu stellen– und das nicht nur während der Fastenzeit. Man müsse sich selbst regelmäßig in Frage stellen und überlegen, welche Dinge man in dieser Konsumwelt wirklich braucht. „Ich glaube, dass es ganz gesund ist, selbst sein schärfster Kritiker zu sein und die großen Fragen des Lebens an sich heranzulassen“, sagt Grotz. „Das ist eine Grunderfahrung, die jeder Mensch machen kann – ob religiös oder nicht“, so Grotz.

Verzicht gehört für Stadtpfarrer Richard Grotz zum Beruf. (Foto: Katholisches Pfarramt Tuttlingen)

Sklavischer Ernährungsplan

Verzicht gehört zu Nico Funklers Lebenstil. Der 23-Jährige aus Nendingen ist Bodybuilder. Im vergangenen Jahr wurde Funkler vierter deutscher Juniorenmeister und zweiter deutscher Meister in der Kategorie Newcomer. Erfolge, die ihren Preis haben. In Wettkampfphasen trainiert er bis zu dreimal täglich und muss sich sklavisch an seinen Ernährungsplan halten: wenig Fett, wenige Kohlenhydrate und jede Menge Proteine. Mehr als ein Kilo Fleisch und Fisch isst der Sportler dann pro Tag.

Man sieht das eben auf der Bühne, wenn jemand noch etwas schwammig aussieht. Der hat dann nicht genug gelitten Nico Funkler, Bodybuilder

„Der Körper ist am Existenzminimum, man ist permanent schlecht gelaunt“, erklärt Funkler. Doch der Leistungssport bringt noch andere Opfer mit sich. Viel Zeit für Freunde bleibt in der Wettkampfvorbereitung nicht und Urlaub macht Funkler nur selten – und selbst da wird natürlich trainiert. „Ein reiner Strandurlaub ist für mich undenkbar“, sagt der Sportler.

Für den Erfolg von Bodybuilder Nico Funkler ist Verzicht wichtig. (Foto: BodyXtreme)

Disziplin ist beim Bodybuilding wichtig. „Man sieht das eben auf der Bühne, wenn jemand noch etwas schwammig aussieht. Der hat dann nicht genug gelitten“, so Funkler. Trotz allem gewinne Funkler mehr als er verzichte. „Der Sport hat mich Vieles gelehrt“, sagt er. Der Verzicht habe ihm eine mentale Reife gebracht, die ihm keiner mehr nehmen könne. „Dadurch, dass ich diese Phasen durchgestanden habe, weiß ich, dass ich auch in anderen Bereichen des Lebens alles erreichen kann, was ich will“, sagt Funkler.

Und noch eine Erkenntnis zieht der Bodybuilder aus seinem Sport: „Glück ist die Fähigkeit zum Verzicht.“ Das hat auch schon Seneca gesagt.

Schokolade, Fleisch, Plastikmüll oder Alkohol – Auf was verzichten Sie in der Fastenzeit? Zum Beginn der Fastenzeit haben wir uns gefragt: Woher kommt eigentlich der Brauch des Fastens und was bringt uns der Verzicht? Alena Ehrlich und Anne Jethon sind dem auf den Grund gegangen.