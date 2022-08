Was tun im Ernstfall? Viele Passanten sind im Notfall unsicher

Ein geplatzter Reifen, Sekundenschlaf oder nicht richtig geschaut. Die häufige Folge: ein Unfall. In Deutschland muss jeder Führerschein-Neuling einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren.

Oft bleibt es bei diesem einzigen Lehrgang. Laut ADAC sind trotzdem viele Autofahrer überzeugt, im Ernstfall Erste Hilfe leisten und damit eventuell Leben retten zu können. Aber: Die Realität sieht häufig anders aus.

Erst im vergangenen Monat hat der Unfall mit einer 70-jährigen Radfahrerin zwischen Talstraße und Stockacher Straße in Tuttlingen für Aufsehen gesorgt. Damals hat eine Frau als Ersthelferin eingegriffen.

Dass das wichtig ist, findet auch Oliver Ehret, Kreisgeschäftsführer des DRK Tuttlingen. „Ich kann nur empfehlen, alle drei bis fünf Jahre einen Auffrischungskurs zu belegen“, sagt er und ergänzt „Das gibt einfach ein bisschen mehr Sicherheit, sollte man einmal in die Situation kommen, in der man helfen muss“.

Oft kommen Kursteilnehmer nach traumatischen Ereignissen

In Tuttlingen besteht mal mehr mal weniger Interesse an einer Auffrischung. „Oft kommen Anmeldungen nach traumatischen Erlebnis. Also wenn man Erste Hilfe leisten musste oder Zeuge eines Unfalls geworden ist“, sagt Ehret. Denn im Alltag würden viele einfach nicht daran denken.

So hätte es auch nach dem Unfall mit der Radfahrerin mehrere Anmeldungen gegeben. Neben den Erste-Hilfe-Kursen bietet das DRK auch Kurse für Betriebe an, um den Umgang mit Defibrilatoren zu schulen. „Da haben wir aktuell eine höhere Nachfrage“, sagt Ehret.

Die Zahlen sind eindeutig: Laut DRK sterben die Hälfte der Verkehrstoten auf Europas Straßen innerhalb der ersten Minuten nach einem Unfall. Dabei könnte die Zahl wesentlich geringer sein, wenn Autofahrer effektiv Erste Hilfe leisten.

„Im Notfall gilt: Hauptsache etwas tun und nicht tatenlos daneben stehen. Denn es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Leistung von Erster Hilfe“, so ein Sprecher des ADAC. Gesetzlich geregelt ist eine Auffrischung allerdings nicht. Heißt: Wer sein Wissen erneuern möchte, der muss sich selbst darum kümmern.

Was tun, wenn man an eine Unfallstelle kommt?

Egal ob Fahrradunfall oder Hitzschlag. Wenn Menschen Hilfe brauchen, ist es keine Zeit zu verlieren. Doch nicht immer ist ein Verbandskasten griffbereit.

Aber wie sollte man reagieren, wenn man als erstes zu einer Unfallstelle kommt? „Nicht wegschauen“, rät der ADAC. Denn unterlassene Hilfestellung ist in Deutschland sogar strafbar. Trotzdem sollten sich Ersthelfer nicht selbst in Gefahr bringen. Darum gilt: Als erstes die Unfallstelle sichern, um zu verhindern, dass weitere Autos in den Unfall fahren und so noch mehr Schaden anrichten.

Das eigene Fahrzeug sollte mindestens zehn Meter vom Unfallort mit Warnblinkanlage stehen. Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen. Die Entfernung zur Unfallstelle sollte im Stadtverkehr etwa 50 Meter, auf Landstraßen 100 Meter und auf Autobahnen 150 bis 200 Meter betragen.

Danach sollte man sich um die Erste Hilfe kümmern. Dabei gilt zu unterscheiden: Ist das Opfer ansprechbar und bei Bewusstsein oder bewusstlos? Wenn die verletzte Person ansprechbar ist, sollte der Ersthelfer versuchen, sie zu beruhigen und gut zuzureden. Außerdem kann eine Rettungsdecke dabei helfen, das Opfer vor Unterkühlung zu schützen. Wichtig dabei: Die silberne Seite muss nach unten.

30 Mal drücken - Zwei Mal beatmen

Ist das Opfer nicht ansprechbar, sollte der Ersthelfer überprüfen, ob die verletzte Person noch atmet. Bei einer normalen Atmung muss die verletzte Person laut DRK in die stabile Seitenlage gelegt werden. Nachdem der Patient in der stabilen Seitenlage ist, sollte der Rettungsdienst verständigt werden.

„Ist die Atmung allerdings unregelmäßig oder hat komplett ausgesetzt, muss mit der Herzdruckmassage und der Beatmung gestartet werden“, rät das DRK. Dabei gilt: 30 x drücken, 2 x beatmen. Immer im Wechsel, bis der Rettungswagen eintrifft.

Das alles lernt man in dem Auffrischungskurs. Mal sind die Teilnahmer Opfer, mal Ersthelfer. Aber eines haben am Ende alle gemeinsam: „Die Leute fühlen sich danach in der Regel um einiges sicherer“, sagt Ehret.

Übrigens: Wer reanimieren muss, sollte zwei Musiktitel im Hinterkopf haben: „Highway to Hell“ von AC/DC oder „Stayin’ Alive“ von den BeeGees. Beide Lieder haben zwischen 100 und 120 Schläge pro Minute – und damit den perfekten Rhythmus für eine Herzdruckmassage.