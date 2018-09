Was stimmt nicht auf dem Banner zum Donauwehr?

Das Donauwehr soll bis 2021 einen Meter runter. Dass das vielen Tuttlingern gar nicht gefällt, darauf haben Mitglieder der Initiative „Erhaltenswehrt“ beim Stadtfest am vergangenen Wochenende noch einmal mit einem Banner hingewiesen – und dabei die Wahrheit etwas gedehnt.

„So soll es bleiben!“ heißt die Schlagzeile in einem Foto mit aufgestauter Donau. „So nicht!“ im anderen mit abgesenkter Donau. Nur: Ganz korrekt ist Foto Nummer zwei nicht. Aufgenommen wurde es nach Angaben des Fotografen am 26. Juli 2017. Da war das Donauwehr allerdings gerade ganz unten, es wurde auf seine Standfestigkeit überprüft. Zwar wurde es stufenweise abgesenkt, laut Pressemitteilung der Stadt vom vergangenen Juli war die Absenkung aber bis 25. Juli abgeschlossen.

Das Landratsamt dagegen hat eine Absenkung um einen Meter bis 2021 angeordnet. Die Donau würde also nicht so tief sinken wie auf dem Bild suggeriert. Von Seiten der Initiative hat man die Unschärfe in Kauf genommen, heißt es. Es sei darum gegangen, die Konsequenzen „möglichst plastisch darzustellen“.