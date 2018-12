Was sich Obdachlose zu Weihnachten wünschen

Geschenke gehören für die meisten Menschen untrennbar zum Weihnachtsfest dazu. Doch auch diejenigen, die kein Zuhause haben, sollen zum Fest nicht leer ausgehen – Seit einigen Jahren organisiert Tom Grimm deshalb ehrenamtlich eine Wunschbaum-Aktion für Obdachlose in Tuttlingen. Wie die Aktion abläuft, hat er im Gespräch mit Volontärin Linda Egger erklärt.

Worum geht es beim Obdachlosen-Wunschbaum?

Vor fünf Jahren habe ich das zum ersten Mal gemacht, um Obdachlosen Wünsche zu erfüllen. Das sind gar keine teuren, großen Wünsche, sondern zum Beispiel selbstgestrickte Socken, ein Einkaufsgutschein oder Hundefutter und -Spielzeug. Ich kenne die Leute alle persönlich und wenn ich sie frage, haben sie meist zunächst gar keine Wünsche, die muss ich fast schon rauskitzeln. Es geht aber auch darum, einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, damit die Leute vielleicht auch mal jemandem was geben, der im reichen Tuttlingen Pfandflaschen sammelt oder im Müll nach Essen sucht.

Und wie funktioniert die Aktion genau?

Der Wunschbaum steht im Bahnhofsfoyer vor dem KUKAV, die Wünsche stehen auf Karten, die am Baum hängen. Die Leute können dann einfach die jeweilige Karte abnehmen, den Wunsch erfüllen und beim DB-Reisebüro abgeben. Die Aktion läuft bis Weihnachten, an Heiligabend werde ich die Sachen dann übergeben.

Zum ersten Mal hängen dieses Jahr aber nicht nur konkrete Wünsche am Baum...

Genau, die Aktion ist dieses Jahr nicht nur für Obdachlose, sondern auch für Bedürftige gedacht. Am Baum hängen zusätzlich Karten mit Infos zu zwei Organisationen, an die die Leute dann direkt spenden können. Die Stiftung Valentina setzt sich für Sterbenskranke Kinder ein und Richard Brox ist ein Buchautor, der ein Hospiz für Obdachlose einrichten möchte, damit Menschen von der Straße, die zum Beispiel an Krebs oder Aids erkrankt sind, nicht einsam in einer Klinik sterben müssen.