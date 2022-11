Pilze, Blumen, Äste, Reisig: Was darf man eigentlich aus dem Wald mitnehmen?

Herbstzeit ist Pilzzeit. Und wenn man gerade beim Sammeln im Wald ist, kann man auch noch ein bisschen Moos, Zweige und Reisig mit nach Hause nehmen. Doch Vorsicht, tatsächlich gibt es da ein paar Dinge, die man beachten muss. Sonst könnte ein Bußgeld fällig werden. Redakteurin Ingeborg Wagner sprach mit Leo Sprich, stellvertretender Forstamtsleiter im Landratsamt Tuttlingen, darüber.

Herr Sprich – ein Mann wurde Ende Oktober an der Schweizer Grenze in Rheinfelden aufgehalten, weil er Pfifferlinge und Steinpilze gesammelt hat – drei Kilo. Der Mann muss ein Bußgeld bezahlen. Warum?

Es ist so, dass das Sammeln im Schwarzwald und speziell im Südschwarzwald solche Formen angenommen hat, dass gehandelt werden musste. Dort wurden im großen Stil, teilweise auch gewerblich, Pilze gesammelt. So viel ich weiß, haben die Behörden dort Regelungen getroffen, um das einzudämmen. Deshalb ist nur noch maximal ein Kilogramm an Pilzen erlaubt, das man sammeln darf.

Förster Leo Sprich (Foto: Privat)

Und bei uns?

Im Kreis Tuttlingen gibt es diese Ein-Kilo-Begrenzung nicht. Pilze dürfen gesammelt werden, ein Korb voll, auch eine Tasche voll. Sie können auch tageweise hintereinander, selbst wochenlang, Pilze sammeln. Aber nur für den privaten Verzehr. Im gewerblichen Umfang ist das verboten, auch darf man nicht zentnerweise Pilze sammeln, im Landeswaldgesetz heißt es „in ortsüblichem Umfang“. Diese Mengen gelten auch für andere Waldfrüchte, wie Beeren.

Wurden im Kreis Tuttlingen schon mal Bußgelder verhängt?

Nein, das mussten wir noch nie. Und das, obwohl es viele Pilzsammler bei uns gibt, selbst Pilzseminare oder Kurse werden im Wald abgehalten. Aber das ist alles okay, das spielt sich bei uns in verträglichen Rahmen ab.

Wir hatten auch schon Sammler in gewerblichen Umfang, ein Hersteller von Naturkosmetika, der eine bestimmte Waldpflanze gesucht hat, das Bingelkraut. Das Unternehmen hat wegen einer Genehmigung bei uns angefragt. Nachdem wir das mit dem Naturschutz abgeklärt hatten, gab es grünes Licht dafür. Wir haben das zugelassen, obwohl die Firma von außerhalb des Landkreises kam.

Wenn ich schon mal im Wald bin, darf ich dann auch Efeu, Blumen und Blätter mitnehmen? Gibt einen schönen Türkranz. Oder einen Adventskranz.

Wichtig ist dabei der Umfang. Vorgegeben ist Handstrauß-Größe. Wenn Sie in diesem Rahmen bleiben, ist das in Ordnung und egal, um welche Pflanze es sich handelt. Natürlich gilt das nicht für sehr seltene Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, zum Beispiel Orchideen oder Märzenbecher.

Aber Reisig oder Schlehen kann man sich gerne mitnehmen. Aber Achtung: Nichts aus Naturschutzgebieten oder anderen speziell geschützten Bereichen mitnehmen. Dort gelten spezielle Regelungen. Man darf sich auch nicht außerhalb von Wegen bewegen und für Hunde gilt ein Anleingebot.

Pilze darf man im Kreis Tuttlingen nach Herzenslust sammeln, wer will auch jeden Tag. Aber nur zum Eigenverzehr. (Foto: dpa/Patrick Pleul)

Müssen Hunde nicht überall im Wald an der Leine sein?

Nein, ein Hund darf auch mal herumrennen, er muss laufen und von der Leine können. Die Voraussetzung dafür ist, dass er unter der Kontrolle des Hundehalters steht. So geht man davon aus, dass er folgt, wenn Herrchen oder Frauchen Kommandos gibt. Das Problem ist, dass das leider nicht immer so ist. Deshalb gibt es immer wieder Konflikte. Wenn die Hunde ihrem Jagdtrieb freien Lauf lassen und Wild hetzen, dann ist das nicht schön.

Zurück zu den Waldpflanzen: Darf ich Efeu oder andere auch mit den Wurzeln ausgraben und bei mir in den Garten setzen?

Bei Efeu spricht sicherlich nichts dagegen, das kommt ja in Unmengen vor. Aber klar: Bei jungen Bäumen oder bei Pflanzen in größerem Stil geht das nicht. Auch nicht in Forstkulturen, wo Bäume gepflanzt wurden. Daraus darf man weder Pflanzen noch Triebe und auch sonst nichts entnehmen.

Thema Holz: Äste und trockenes Holz liegen auch auf dem Waldboden. Darf ich das mitnehmen?

Wenn Sie an einer Grillstelle Feuer zum Würstlegrillen brauchen, dann dürfen Sie sich das Holz zusammensuchen, das ist kein Thema. Auch für ein Gesteck oder Ähnliches können Sie Äste oder auch Rinde mit nach Hause nehmen. Auch dabei kommt es auf die Menge an. Nur das, was man wegtragen kann, darf man mitnehmen.

Reisig, Beeren, Moos und Blätter aus dem Wald: Damit lassen sich Kränze binden. Aber allzu viel an Material sollte man nicht aus dem Wald nach Hause schleppen. (Foto: Alfred Hofer)

Wie sieht es aus, wenn ich mit dem Auto in den Wald fahre und den Kofferraum mit Trockenholz auffülle?

Das dürfen Sie nicht. Dann stehlen Sie das Holz.

Holz ist ja das neue Klopapier. Merken Sie, dass mehr Holz aus dem Wald wegkommt?

Mir sind verschiedene Fälle bekannt, dass Holz gestohlen wurde, auch aus Holzbeigen im Wald. Wie Sie es sagen: Manche fahren vorbei und machen den Kofferraum damit voll. Dass das im großen Stil stattfindet, kann ich aber nicht sagen, wir führen auch keine Statistik dazu.

Ich kann den Menschen, die im Wald Holz machen und es dort aufbiegen, nur empfehlen, dass sie es möglichst bald nach Hause holen und dort lagern, wo sie es im Blick haben. Wenn es im Wald an einem Weg steht, dann kann es sein, dass es immer weniger wird.

Durch Corona haben ja viele Menschen den Wald wieder entdeckt. Was sagen Sie als Forstmann dazu?

Ja, das war sehr deutlich spürbar. Ich bin Jäger, und sowohl meine Jagdkollegen als auch ich, haben bemerkt, dass sich mehr Menschen im Wald aufhalten und spazieren gehen. Das ist eine wichtige Funktion des Waldes. Bei uns ist es ja auch erlaubt, zu jeder Tages- oder Nachtzeit in den Wald zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich.

In Frankreich zum Beispiel dürfen Sie nicht überall laufen, oft sind Bereiche abgesperrt. Das gibt es bei uns nicht, jeder Waldbesitzer muss es dulden, dass sich Menschen in seinem Wald aufhalten. Doch ich muss dazu sagen: Wenn man sich in der Natur bewegt, muss man das in einer Form tun, dass es der Natur und dem Lebensraum der Tiere nicht schadet.

Daher sollte man Dämmerungszeiten meiden und wenn es geht, auf den Wegen bleiben, vor allem nachts. Zugenommen hat es, dass Leute mit Stirnlampen im Wald joggen gehen, auch ausgelöst durch Corona. Das ist mittlerweile üblich. Da appelliere ich an alle Jogger, dass sie diesen Sport eher am Ortsrand und außerhalb des Waldes ausüben.