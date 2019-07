Warum Mark Forster wohl nicht mehr auf den Honberg kommen wird

Seit 1995 ist Berthold Honeker Programmplaner des Honberg-Sommers in Tuttlingen. Was hat es mit der sagenumwobenen „Erotischen Nacht“ auf sich und welche Acts werden in der kommenden Saison auf dem Honberg auftreten? Das und mehr hat ihn unser Festival-Reporter Sebastian Xanke gefragt.

Herr Honeker, steht denn bereits das Programm für das kommende Jahr? Matthias Reim hat am Samstag auf der Bühne angedeutet, dass er auf jeden Fall wieder kommen will. Vielleicht auch für zwei Tage?

Also sicher für das kommende Jahr haben wir auf jeden Fall den Komiker Rolf Miller. Der ist ein super Typ – wir wollten ihn schon ewig auf den Honberg bekommen. Zu Matthias Reim: Wenn er noch einmal kommt, dann 2021. Aber sicher nicht für zwei Tage – obwohl wir und die Besucher ihn sehr mögen.

Wir haben unsere Follower auf Facebook gefragt und die haben sich unter anderem Mark Foster gewünscht.

Mark Foster ist mittlerweile einfach deutlich zu teuer. Auch teurer als Anastacia zum Beispiel. Wir hatten ihn ja einige Male hier oben als er noch kleiner war. Ich erinner mich noch, dass wir ihn auch einmal für die Schulaula der Schillerschule in Tuttlingen gebucht haben. Das war vor 70 Leuten. Ich persönlich hätte gerne die 257er bei uns. Die sind wirklich klasse und ziehen ihre Show absolut professionell ab.

Die Besucher des Honberg-Sommers bekommen nur das fertige Programm zu Gesicht. Wie läuft das Buchen der Künstler ab?

Bei dem klassischen Programm, also der „a cappella Nacht“, dem „Varieté“ und dem Comedy-Act, haben wir unsere Hauptansprechpartner. Bei denen wissen wir, dass die uns nicht übers Ohr hauen. Bei den Musikern laufe ich tatsächlich manchmal in Bekannte rein, die auf anderen Festivals das Programm organisieren und tausche mich mit ihnen aus. Ich bin zum Beispiel mit der „Bookerin“ von Kim Wilde in Deutschland befreundet und habe so einen Kontakt zu ihr bekommen.

Aber wie schafft man es derartige Hochkaräter auf den kleinen Honberg-Sommer zu locken?

Die Künstler, die schon mal vom Honberg-Sommer gehört haben, kommen immer gerne. Die, die schon einmal hier waren, kommen noch lieber. Ich glaube, das liegt auch stark an unserer fantastischen Technik und Betreuung. Die machen einfach einen top Job. Künstler merken sich sowas und kommen umso lieber wieder.

Und wie organisieren Sie die passenden Vorbands?

Bei den Vorbands äußern manchmal die Künstler ihre Wünsche, die wir eigentlich immer beherzigen. Ansonsten schlagen wir unsere Ideen vor. Die Sparrohs vor Kim Wild waren beispielsweise als Biergartenband bei uns angedacht. Wir fanden die aber absolut super und haben sie Kim Wilde als Vorband vorgeschlagen. Sie war sofort einverstanden.

Seit langer Zeit war ein Programmpunkt nicht mehr beim Honberg-Sommer: die „Erotische Nacht“.

Oh Gott, das war irgendwann in den ersten fünf Jahren des Honberg-Sommers. Da gab es verschiedene Lesungen und erotische Darstellungen. Das Ganze war auch ordentlich besucht aber so toll haben wir es dann doch nicht gefunden. Das kommt also wahrscheinlich nicht wieder.