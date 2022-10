Booktok, Krimis und Young Adult Romance: Lesen liegt nach wie vor im Trend

Lena Grimm von Grimms lesen & genießen Spaichingen: Dschinns von Fatma Aydemir . Es geht um eine grundverschiedene Familie, welche zu der Beerdigung eines verstorbenen Angehörigen reisen und sich in ihrer Wohnung in Istanbul seltsam beobachtet fühlen. In ihrem Werk hinterfragt Aydemir das Konstrukt Familie.

Klaus Beurer von Morys Hofbuchhandlung Donaueschingen: Zur See von Dörte Hansen . Seit bald 300 Jahren wohnt Familie Sander auf einer Nordseeinsel. Die Mutter und ihre drei erwachsenen Kinder haben alle unterschiedliche Leben und doch sind sie alle auf der Insel. Als sich ihr Leben völlig verändert, müssen sich die Sanders auch ändern.

Was lesen die Buchhändlerinnen und Buchhändler ? Hier ihre Empfehlungen:

Unter dem Motto „Sprühende Kreativität“ präsentiert die Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober in Kooperation mit dem diesjährigen Gastland Spanien neue Buchtrends. Und welche Trends sind das? Wir haben bei lokalen Buchhändlerinnen und Buchhändlern nachgefragt.

Laut Lena Grimm von „Grimms – lesen & genießen“ in Spaichingen liest die erwachsene Leserschaft bevorzugt Krimis, die jüngere Zielgruppe dagegen eher Romane der Kategorie Young Adult Romance – Romantisches also. Auch englische Literatur ist populär, besonders bei jungen Menschen bis Ende 20. Da die Messe dieses Jahr das Thema Mehrsprachigkeit aufgreift, versprechen sich die Buchhändler da noch einen Zuwachs.

Wir haben osteuropäischen Schriftstellern nicht genug zugehört. Christof Manz

Auch osteuropäische Literatur ist gefragt, vor allem in Bezug auf die Ukraine: „Wir haben osteuropäischen Schriftstellern nicht genug zugehört“, sagt Christof Manz von „Stiefels Buchladen“ in Tuttlingen. In seinem Laden hat er einen Tisch mit osteuropäischer Literatur und Werken, die sich mit Putin und dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigen. Die Buchmesse ist laut Katharina King von der Buchhandlung „Rupprecht“ dank ihrer Offenheit ein guter Ort für politische Gespräche.

Vor der Coronapandemie hat Rupprecht (ehemals Greuter) eine Fahrt zur Buchmesse angeboten. Nun kämen wieder Anfragen dafür auf, sagt King. Viele Kundinnen und Kunden zeigten großes Interesse an den aktuellen Werken. Klaus Beurer, der Seniorchef von Morys Hofbuchhandlung, die eine Filiale in Trossingen hat, bestätigt das: „Es wird sicher viel los sein“, prophezeit er.

Neuer Trend „Booktok“

Und wie wird gelesen? Meist immer noch analog, das sagen alle Buchhändler. Wobei auch mal E-Books im Onlineshop gekauft werden.

„Das E-Book hat auch einige Vorzüge“, erklärt Lena Grimm aus Spaichingen. „Beispielsweise kommt einem das Verstellen der Lesegröße sehr entgegen. Trotzdem verkaufen wir mehr analoge Bücher.“

Beim jüngeren Publikum allerdings zeigen sich neue Formen des Lesens. In den sozialen Medien gilt Lesen als Trend. Die Frankfurter Buchmesse hat dieses Jahr deshalb eine „Booktok-Stage“ im Programm. Booktok ist eine Wortmischung aus Book (Buch) und der App „Tiktok“, in der Nutzerinnen und Nutzer kurze Videos aufnehmen und öffentlich hochladen können. Sie präsentieren und empfehlen Bücher und tauschen sich auf der Plattform darüber aus.

Selbstvermarktung hoch im Kurs

Dabei geht es nicht nur um fremde Werke, sondern auch um selbst geschriebene Literatur. „Viele Autoren können durch diese Möglichkeit ohne Verlag veröffentlichen und durch Werbung und viele Abonnenten mit mehr Verkäufen rechnen“, erklärt Christof Manz.

Das gilt übrigens auch für Verfilmungen und Serien auf Streaming-Plattformen. Die Leute würden so auf die Büchervorlagen aufmerksam, sagt Katharina King. Obwohl das Buch im Wettkampf mit diversen Freizeitaktivitäten steht, bleibt sie deshalb auch für die Zukunft optimistisch.

Trotz des Hypes befinden sich die Buchhändler laut Manz immer noch in einer „Megakrise“. Die Branchenverbände blicken mit Sorge auf Herbst und Winter, denn die Kundenzahlen haben sich nach den harten Coronazeiten nicht wieder normalisiert. Zudem leidet die Branche wie viele andere unter Personalmangel. Umso größer sind die Hoffnungen, die die Händler in die Frankfurter Buchmesse setzen. Und darin, dass der Hype sich auch in Zahlen bemerkbar macht.