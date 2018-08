Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Immer weniger Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Unsere Mitarbeiterin Silvia Müller hat sich bei Ehrenamtlern in der Region umgehört, warum sie sich gerne engagieren.

Charlotte Schäfer, Leiterin des Gesangvereins Harmonie und des Chörle „son(n)derba(a)r“ in Durchhausen: „Die Freude am Singen hat mich veranlasst, die Leitung des Chores zu übernehmen. Ich mache das seit bald 15 Jahren. Der Umgang mit den Menschen ist sehr interessant. Seit Kindesbeinen singe ich. Als die frühere Chorleiterin Gisela Schmid eine Stellvertreterin gesucht hat, fragte sie mich, ob ich das machen wolle und ich wurde von den Sängern gewählt. In gewisser Weise bin ich da hineingewachsen. Die Leitung zu übernehmen war dann sozusagen die logische Konsequenz.“

Erika Kraus, Mesnerin der Kirchengemeinde Durchhausen: „Als Mesnerin ist es meine Aufgabe in der Kirche für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Doch der Großputz, der zwei Mal im Jahr stattfindet, ist eine ehrenamtliche Aufgabe, die immer zu Ostern und vor dem Patrozinium gemacht wird. Das mit einem Team von freiwillig helfenden Frauen zu organisieren und zu koordinieren, ist mir ein großes Anliegen. Der Großputz ist jedes Mal nötig und wir alle möchten, dass die Kirche zu diesen Gottesdiensten besonders schön aussieht.“

Francisko Faina, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins und stellvertretender Vorsitzender der Lupfengeister Talheim: „Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil es mir sonst langweilig wäre (lacht). Zum OGV kam ich durch die Kinder, sie waren in der Jugendorganisation, den Wühlmäusen. Als mein Vorgänger Siegfried Hutz Jahren aufhörte, habe ich mich überreden lassen, den Vorsitz zu übernehmen. Die Fasnet gefällt mir und so fiel es mir leicht, das Amt bei den Narren zu übernehmen. Wenn ich schon einen Nutzen von einem Verein habe, dann möchte ich auch etwas zurück geben.“

Janice Faina, Mitglied der EC-Jugend (entschieden für Christus), Mitglied des Jugendausschusses der Lupfengeister Talheim: „Die Arbeit in der EC-Jugend macht mir Spaß, weil es mir Freude macht, in glückliche Kindergesichter zu blicken. Bei den Lupfengeistern kann ich auch mal etwas in die Hand nehmen, den Verein mit gestalten. Als Mitglied des Jugendausschusses bekomme ich die Abläufe in der Vorstandsarbeit mit. Es interessiert mich zu wissen, was im Hintergrund abläuft“.