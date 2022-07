Warum ein Österreicher wegen eines Plüschbären für immer kostenlos auf den Honberg-Sommer darf

Lebenslanger freier Eintritt beim Honberg-Sommer. Das wär’s! Was klingt, wie ein Scherz, ist für Daniel Winkel aus Innsbruck Wirklichkeit geworden. Grund dafür ist ein kleiner Plüschbär, den der Österreicher vor Jahren im Disney Land gekauft hat.

Zugegeben: Wie Puh der Bär sieht das kleine gelbe Stofftier mittlerweile nicht mehr aus. Angenähte Riemen machen ihn zu einem Rucksack. Um den Look dem Musikgeschmack seines Besitzers anzupassen, trägt er ein Nieten-Halsband und Piercings im Gesicht.

Und was hat jetzt der kleine Bär mit lebenslangem freien Eintritt zu tun? „2016 gab es bei Facebook einen Aufruf, sein Festivaloutfit zur Schwarzen Nacht zu posten. Ich habe ein Bild hochgeladen, auf dem ich mit meinem Bären-Rucksack zu sehen war“, erinnert sich Daniel Winkel. Als Preis für das Foto mit den meisten Likes gab es lebenslangen Eintritt für die Schwarze Nacht auf dem Honberg-Sommer. Und - man kann es sich schon denken - Daniel Winkel gewann mit großem Abstand und insgesamt 242 Likes.

Dass auch Leute mitgemacht haben, die vermutlich passender zur Schwarzen Nacht angezogen waren, weiß der Österreicher. Trotzdem freut er sich riesig über seinen Gewinn und war seither auch jedes Jahr oben. Immer mit dabei: Sein Bär, dem er den Preis zu verdanken hat.

In der Szene kennt er sich gut aus und hat auch „Feuerschwanz“, die Band, die am Samstag bei der Schwarzen Nacht aufgetreten ist, schon häufiger gesehen. Auch Band-Tipps für die kommenden Jahre gibt er gerne, bestätigt Stadthallen-Chef Michael Baur, während er ihm eine lange Liste an Vorschlägen vorliest und nach jedem Bandnamen ein „die sind super“, oder „kann man machen, gibt aber bessere“, zu hören bekommt.

Zur Schwarzen Nacht geht der Innsbrucker dann meistens mit Daniel Riess. Ein Freund, der in Eigeltingen wohnt, seinen Musikgeschmack teilt und bei dem er einen Schlafplatz hat, weil er ja extra für den Abend aus Österreich anreist. „Solang das so bleibt, werde ich auch die nächsten Jahre immer wieder auf den Honberg kommen“, verspricht er.

Übrigens: Wer denkt, der „Gewinner-Bär“ sei ein einfacher Rucksack, der täuscht sich. Denn in dem Bär befindet sich ein kleiner Kanister oder eine Flasche. Durch ein kleines Loch im Fell führt ein Schlauch, aus dem Daniel Winkler trinken kann.