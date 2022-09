Wanderung entlang der Grenzen des Landkreises

Vor 50 Jahren hat Tuttlingen neue Kreisgrenzen erhalten: Die zum 1. Januar 1973 vollzogene Kreisreform erweiterte den Landkreis vor allem im Süden und Osten. Aus Anlass dieses Jubiläums bieten Kreisarchiv und Kulturamt mehrere Exkursionen an, bei denen einzelne Abschnitte der heutigen Kreisgrenzen abgewandert werden, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Tuttlingen mit.

Die Teilnehmenden erhalten neben Informationen zur Kreis- und Gemeindereform in diesem Bereich auch Informationen zu historischen oder landschaftlichen Besonderheiten entlang der Grenzabschnitte. Die erste Exkursion startet am Samstag, 17. September, um 9.30 Uhr beim Wanderparkplatz „Knopfmacher“ in Fridingen.

Von dort aus führt die Tour zum Knopfmacherfels und über die Ruine Pfannenstiel vorbei am Reinfelderhof bis südlich von Irndorf. Weiter geht es über Beuron und auf der anderen Seite der Donau zum ehemaligen Dreiländereck „Blindloch“. Dort stießen im 19. Jahrhundert württembergisches, badisches und preußisch-hohenzollerisches Territorium aufeinander, so die Sprecherin. Vorbei an Schloss Bronnen führt die etwa 16 Kilometer lange Wanderstrecke zurück zum Ausgangspunkt.

Wer interessiert ist, kann sich unter 07461/9263101 für die Wanderung anmelden, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Exkursion wird von Wolfgang Wirth und Dr. Hans-Joachim Schuster geleitet.