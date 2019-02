Wanderpokal geht an Anna Iaconeta

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Tuttlingen, haben die Vorstandsmitglieder Mitglieder geehrt. Zudem standen Wahlen auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende Steffen Spath berichtete über das Vereinsgeschehen. Er ging auf die durchgeführten Veranstaltungen ein und hob in diesem Zusammenhang die zwei Ortsgruppenprüfungen hervor, bei welchen gute Leistungen gezeigt wurden. Ferner berichtete er über die aktuelle Mitgliederentwicklung und gab einen Ausblick auf das Jahr 2019. So wird die Ortsgruppe Anfang August das mehrtägige Jugendzeltlager der Landesgruppe Württemberg durchführen.

Leichtes Minus in der Kasse

Übungswartin Sybille Schlesiger ging in ihrem Bericht detailliert auf die einzelnen Ergebnisse im Leistungsbereich ein. Besonders erwähnenswert waren die Teilnahme von Monika Graf an der Landesgruppenausscheidungsprüfung sowie von Monika Graf und Sybille Schlesiger an der überregionalen LG-FCI.

Kassenwartin Monika Fuchs berichtete über die finanzielle Situation, wonach das Jahr mit einem leichten Defizit abgeschlossen wurde.

Geehrt wurde Monika Fuchs für zehnjährige Amtstätigkeit im Vorstand. Der Wanderpokal „Ausstellung – Schönster Hund“ ging an Anna Iaconeta, die mit ihrer noch jungen Hündin „Sara vom Geixenhof“ 27 Punkte erreichen konnte. Vereinsmeister wurde Sybille Schlesiger mit „Caramella von MaKeRa“. Das Team erzielte an der Frühjahrsprüfung in der Prüfungssparte IPO3 278 Punkte und damit die höchste Punktzahl. Der Wanderpokal für den besten Fährtenhund ging an Monika Graf mit „Jakob vom Wolfsdreieck“ mit 95 Punkten in FH 2, ebenfalls an der Frühjahrsprüfung.

Als Kassenprüfer wurden Susanne Seyfried und Michelle Burger gewählt (Ersatz Hannelore Teufel), Delegierte zur Landesgruppentagung sind Josef und Anna Iaconeta (Ersatz Michelle Burger).