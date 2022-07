Waldfest des Schwäbischen Albvereins an der Heusackhütte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei idealem Festwetter ist das traditionelle Waldfest des Esslinger Albvereins ein voller Erfolg geworden. Da es im Vorfeld nicht sicher war, ob das Fest wegen Corona überhaupt stattfinden konnte, plante der Verein diesmal eine etwas abgespeckte Version mit nur einem Tag statt zwei und ohne Festzelt.

Der Wettergott hatte dann ein Einsehen und schickte keinen Regen und er dämpfte auch die zur Zeit vorherrschende ungemütliche Hitze für diesen Tag etwas ab. Also stand einem regen Besuch nichts im Weg.

Schon der sonntägliche Gottesdienst in der freien Natur lockte in aller Frühe viele Gläubige an. Der anschließende Frühschoppen war gut besucht und zum üblichen Mittagessen strömten jede Menge weitere Besucher herbei, darunter viele mit dem Fahrrad und mit dem Traktor. Den ganzen Tag herrschte ein reges Kommen und Gehen. Viele Sonnenschirme und die Bäume um die Heusackhütte spendeten den Besuchern erfrischenden Schatten. Seit vielen Jahren bewährt hat sich am Nachmittag die musikalische Untermalung durch die „Draxler Buam“. Vorstand Werner Fuß und seine Mitarbeiter zeigten sich deshalb sehr zufrieden mit dem Besuch und dem Verlauf des diesjährigen eintägigen Festes.