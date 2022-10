Waldbesitzer schließen sich zusammen

Der Landkreis Tuttlingen ist zur Hälfte bewaldet, auf einer Fläche von fast 37 000 Hektar wachsen Fichten, Tannen, Buchen und Kiefern. Sie liefern jährlich 250 000 Festmeter Holz. 7000 Hektar sind aufgeteilt in kleine Parzellen und im Eigentum von Privatleuten. Diese waren bisher in mehreren Forstbetriebsgemeinschaften organisiert, die die Abwicklung des Holzverkaufs und die forstliche Beratung übernahmen. Die bisher vom Kreisforstamt betreuten privaten FBG wollen sich nun zu einer Kreis-FBG zusammenschließen.

Der neue Verein für die Waldeigentümer wird hauptamtlich geführt und kann dadurch alle Fördermöglichkeiten für die Gründung und den Betrieb ausschöpfen. Die Holzmobilisierungsprämie wird für die Mitglieder zum direkten Vorteil: Durch sie lassen sich die Entgelte für die Dienstleistung Holzverkauf senken.

Die Gründungsveranstaltung beginnt am Montag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr in der Schlosshalle in Wurmlingen. Zum 1. Januar 2023 soll die neue Kreis-Forstbetriebsgemeinschaft ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Interessierte Waldbesitzer im Landkreis Tuttlingen können als Gründungsmitglieder teilnehmen. Um die Veranstaltung planen zu können, wird um Anmeldung gebeten, online unter www.landkreis-tuttlingen.de/forstbetriebsgemeinschaft oder telefonisch unter 07461 / 926-1200.