Wahnsinn: Frech und Ganz Schön Feist

Die Plätze in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen waren am Freitagabend alle restlos belegt, als das farbenblinde Trio „Pretty Flamingo“, „Avocado-Creme-Süppchen“ und „Blaue Lagune“ – alias „Ganz Schön Feist“ – das erwartungsvolle Publikum mit auf eine musikalisch-schräge Tour durch die Höhen und Untiefen des ganz normalen Alltagswahnsinns genommen hat. Frech, mit minimalistischem Einsatz, ließen sie es teilnehmen an ihrem eigenwilligen „Klassentreffen“, so der Titel des neuen Programms, und schafften es dabei allen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

Mit ihrem dreistimmigen Schmusegesang, der unverwechselbaren Leadstimme von Mathias Zeh, alias „C“, besangen Rainer Schacht und Christoph Jess, die sich auch als virtuose Musiker einbrachten, in ihren Songs ein buntes Kaleidoskop verrückter und kurioser Lebensweisheiten, in denen sich der eine oder andere aus den Zuschauerreihen wiederfinden konnte.

Und als sie dann zur „Döner-Revolution“ aufriefen, hinterfragten „Wer braucht denn schon die inneren Werte, wenn die Verpackung stimmt“, oder ganz nebenbei die „Hektik, Hektik“ vermeidend zum „Logopäden-Tango“ aufforderten, spätestens dann ging das Publikum voll mit und ab.

Die feisten Drei schafften es mit ihrem stimmigen, überzeugenden A-Cappella-Gesang, ausgefeilten deutschen Texten mit überraschenden Pointen, sehr sparsam eingesetzten Grooves, hintergründigem Humor und mit meist stoischem Gesichtsausdruck vorgetragen Beiträgen, das sprichwörtliche Eis brechen zu lassen.

Und wenn sie dann am Ende des kurzweiligen Abends behaupteten „Wir sind die Geilsten, die Tollsten und nehmen die Fresse am Vollsten“, um am Ende sogar noch John Travolta, Bernd Clüver - den „Jungen mit der Mundharmonika“ - und Enrico Caruso auf der Bühne „auferstehen“ zu lassen, gab es beim Publikum kein Halten mehr.

Das dreiste Musikkabarett-Trio „Ganz Schön Feist“ hatte restlos begeistert und wurde erst nach mehreren Zugaben von der Bühne entlassen.