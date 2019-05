Wagen prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer am Montag gegen 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Rußberg. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr war er mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde er vom Rettungsdienst aus dem Wagen befreit. Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf das Abklemmen der Stromversorgung am Fahrzeug und die Sicherstellung des Brandschutzes. Der wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit mehreren Notärzten, einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 11, die Polizei und die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften,