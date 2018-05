Wagen überschlägt sich in der Bergstraße

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Krezung Bergstraße/Gartenstraße in Tuttlingen gekommen. Dabei überschlug sich ein Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer des Wagens, der auch den Unfall verursacht hat, muss mit leichten Verletzungen über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Was war passiert? Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer war die Bergstraße ortsauswärts gefahren und übersah an der Kreuzung zur Gartenstraße eine vorfahrtberechtigte 48-jährige Golf-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Skoda mehrfach überschlug. Dabei kollidierte der Wagen noch mit einem am Straßenrand geparkten Nissan und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22 000 Euro.