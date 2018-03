Ende einer Ära beim Ortsverein Emmingen-Liptingen im Sozialverband VdK: Wie bereits seit der Hauptversammlung 2017 geplant, trat Vorsitzender Klaus Ackermann in der Mitgliederversammlung am Samstagnachmittag von seinem Amt zurück. Damit war der Wechsel auf den designierten Nachfolger und bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Winfried Kupferschmid in der Nachwahl reine Formsache.

Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl von Sabine Seier zur neuen Zweiten Vorsitzenden. Deren bisherigen Job als Kassenrevisorin übernimmt Christa Thrommer.

„In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste“, so der Ehrenvorsitzende des Kreisverbands Stockach, Emil Sprenger, wurde Klaus Ackermann am Samstag zum Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes Emmingen-Liptingen ernannt. Ackermann war dem VdK am 1. Januar 2000 beigetreten und engagierte sich zunächst als Kassierer. Ab 2004 war er Vorsitzender des Ortsverbands Liptingen und wurde auch nach der Fusion mit dem VdK Emmingen ab 2011 im neuen, größeren Ortsverband an der Spitze bestätigt.

Erster Gratulant war am Samstag Bürgermeister Joachim Löffler. Er „dankte herzlich“ für das langjährige Engagement und zeigte sich zufrieden über das Zusammenwachsen der beiden Ortsverbände mit aktuell 157 Mitgliedern: „Der Kontostand ist gut, und die Feste laufen wunderbar.“ Dazu sei ein perfektes Prozedere für den Leitungswechsel gefunden worden.

Die Leistungen Ackermanns im Ehrenamt würdigte auch der Vorsitzende des Kreisverbands Stockach, Karl-Heinz Mathiebe. Der neugewählte Vorsitzende Kupferschmid (53) attestierte seinem Vorgänger das Amt mit „Herz, Gefühl und breitem Fachwissen ausgeübt und gelebt“ zu haben. Dazu habe dieser stets ein offenes Ohr für die Belange und Probleme der Mitglieder gehabt. Ebenso wie seine Vorredner dankte er auch Ackermanns Ehefrau Mary für ihre Unterstützung.

Den Kassenbericht hatte Helga Renner vorgelegt. Über die wichtigsten, auch gesellschaftlichen Aktionen berichtete Schriftführerin Marliese Matt. In einem Gastvortrag referierte der Leiter des Versorgungsamtes am Landratsamt Tuttlingen, Rolf Bisser, über das Thema „Schwerbehinderten-Ausweis“. Dabei stellte er auch sein Amt vor. Dieses bearbeite monatlich rund 100 Erst- und rund 200 Änderungs-Anträge. Im Landkreis seien 15 800 Bewohner als schwerbehindert registriert. Diese Quote liege rechnerisch um 3000 anerkannte Betroffene über dem Landesdurchschnitt.

In der politischen Wertung des Sozialverbandes VdK sahen sowohl Alt-Ortsverbandsvorsitzender Ackermann, als auch der Kreisverbandsverbands- und der Ehren-Kreisverbandsvorsitzende ihre Organisation als „starke Interessenvertretung“ nach wie vor nötig. Der Sozialverband VdK werde „für breite Bevölkerungsschichten dringend gebraucht“. Er habe die Aufgabe für eine „sozial gerechte Gesellschaft“ einzutreten. Zumal klar sei, dass trotz des neuen Koalitionsvertrages „einige offene Baustellen geblieben“ seien.

Ehrungen

Die Treuenadel des Landesverbandes Baden Württemberg wurde sechs Mitgliedern zuerkannt. Dies waren Jutta Bialek-Maier, Dietrich und Valerie Caterbow, Peter Dietrich, Rosemarie Keller und Annerose Leiber.

Das Treueabzeichen in Gold war bereits außerhalb der Versammlung Maria Renner überreicht worden. Sie habe sich mit ihrem engagierten und unermüdlichen Einsatz „um den VdK verdient gemacht“.

Für 15 Jahre Dienst im Vorstand des Ortsverbandes wurde Monika Fischer ausgezeichnet. Aktuell setzt sie sich im Besuchsdienst ein.