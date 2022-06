VW Touran in der Dornierstraße mutwillig beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen: Am Dienstagvormittag im Zeitraum von 6 Uhr bis 10 Uhr haben Unbekannte einen in der Dornierstraße abgestellten VW Touran mutwillig beschädigt und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Der schwarze VW Touran stand auf dem Parkplatz eines Autohauses. Die unbekannten Täter rissen den hinteren Scheibenwischer und das hintere Kennzeichenschild ab. Außerdem beschädigten sie an mehreren Stellen den Lack des Autos. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen telefonisch unter 07461 / 94 10 entgegen.