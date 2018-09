VR-Talentiade für die D-Junioren

Am Samstag startet die VR-Talentiade für die Fußball-D-Junioren mit den Vorrunden an drei Standorten im Fußballbezirk Schwarzwald. Zudem findet in Aldingen bei den D-Juniorinnen bereits die Bezirksendrunde in diesem Wettbewerb statt.

Die Vorrundengruppen 1 bis 4 spielen in Deißlingen (ab 10 Uhr). In der Gruppe 1 spielen: SG Deißlingen, SG Böttingen/Heuberg I, SV Gosheim I, SV Zimmern I, SG Wellendingen. Gruppe 2: SG Durchhausen, SG Deißlingen II, SV Zimmern III, TV Wehingen I, SG Hardt/Lauterbach II. Gruppe 3: SG Renquishausen II, FV 08 Rottweil II, SV Zimmern II, SG Winzeln II, SpVgg 08 Schramberg I. Gruppe 4: SG Herrenzimmern, SG Aistaig, SV Wurmlingen II, SpVgg Trossingen I, SG Zepfenhan. Die Gruppensieger erreichen das Halbfinale (ab 15.10 Uhr) und das Finale beginnt dann um 15.30 Uhr.

Die Vorrundengruppen 5 bis 8 spielen in Aldingen (ab 10 Uhr). Gruppe 5: SG Villingendorf, SpVgg Aldingen, FV 08 Rottweil I, SG Lindenhof/Oberndorf, SpVgg Bochingen. Gruppe 6: SG Bösingen, SG Dunningen I, SV Waldmössingen, SC 04 Tuttlingen II, TG Rottweil-Altstadt. Gruppe 7: SC 04 Tuttlingen III, SpVgg Trossingen II, SG Wellendingen II, FC Weigheim, SG Mariazell. Gruppe 8: SG Hardt/Lauterbach I, SG Renquishausen I, SV Sulgen, SV Spaichingen, SG Böttingen/Heuberg II. Die Gruppensieger erreichen das Halbfinale (ab 15.10) und um 15.30 Uhr steigt das Endspiel.

Die Vorrundengruppen 9 bis 12 spielen ihre Vorrunde in Mühlheim (ab 10 Uhr). Gruppe 9: SG Dunningen II, SV Spaichingen II, BSV Schwenningen II, SG Dietingen, JFV Oberes Donautal I. Gruppe 10: FV 08 Rottweil III, JFK Oberes Donautal II, TV Wehingen II, SG Aichhalden, BSV Schwenningen. Gruppe 11: VfL Nendingen, SG Winzeln, FSV Schwenningen, SV Gosheim II, FC Epfendorf. Gruppe 12: SV Wurmlingen, SV Tuningen, SV Zimmern IV, SC 04 Tuttlingen, FC Göllsdorf. Die Gruppensieger erreichen das Halbfinale (ab 15.10 Uhr) und das Finale beginnt gegen 15.30 Uhr.

Für die Bezirksendrunde qualifizieren sich sämtliche Gruppensieger (Vorrundengruppe eins bis zwölf) sowie die acht besten Vorrundengruppen-Zweiten aus den zwölf Gruppen. Diese 20 Mannschaften spielen dann m 29. September, die Endrunde in Frittlingen.

Bei den D-Juniorinnen spielen sieben Mannschaften (ab 11 Uhr) den Bezirkssieger bei der VR-Talentiade aus. Diese Endrunde findet in Aldingen statt. Dabei spielen die sieben Mannschaften SG Hardt, SpVgg Trossingen, SGM Mariazell, SC 04 Tuttlingen, SV Bärenthal, SV Spaichingen und die SpVgg Aldingen den Bezirksmeister im Modus „Jeder gegen Jeden“ aus. Der Bezirkssieger qualifiziert sich dann für die erste Runde auf Verbandsebene bei den D-Juniorinnen.