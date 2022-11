Vortrag: Zeitenwende in der Medizin

Am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, sprechen Dr. Sebastian Freytag, Geschäftsführer des Klinikums Landkreis Tuttlingen, und Dr. Julia Schumm, neue Chefärztin Kardiologie, über die gravierenden Veränderungen in der zukünftigen medizinischen Versorgung. Herausforderungen dabei seien Demografie und Digitalisierung, heißt es in der Ankündigung. Die stetig ansteigende Lebenserwartung und die zunehmende Zahl an Menschen mit „unheilbaren“ Erkrankungen bei gleichzeitiger Abnahme der Fachkräfte im Gesundheitswesen erfordere innovative Veränderungen in der Medizin, um einen hohen Standard in der medizinischen Versorgung zu gewährleisten.

Die Referenten nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die Zukunft, welche die Risiken aber auch Chancen aufzeigt. Dabei geht es sowohl um eine allgemeine Sicht als auch um ganz konkrete Entwicklungen in einem Feld der Medizin, der Kardiologie. Der Vortrag – eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule und des Klinikums Landkreis Tuttlingen – findet im Gesundheitszentrum Tuttlingen, Zeppelinstr. 21, statt und ist gebührenfrei.