Vortrag und Gespräch mit Elmar Theveßen

Elmar Theveßen studierte Politische Wissenschaft, Geschichte und Germanistik in Bonn. Nach verschiedenen journalistischen Stationen, u. a. als ZDF-Korrepodent für Nordamerika im Studio Washington und als stellvertretender Chefredakteur des ZDF, is er seit März 2019 Leiter des ZDF-Studios Washington. In seinem neuen Buch "Kampf der Supermächte" beschäftigt er sich mit den Konflikten zwischen den USA und China, in denen es um nicht weniger als um die Voherrschaft in der Welt geht. Das Buch analysiert die Felder, die entscheidend sind für diesen Wettlauf der Weltmächte, der nach der Ukraine-Krise in einen weiteren, viel schlimmeren Krieg ausarten kann. Datum ist Mittwoch, 2. November, Veranstaltungsort ist die Buchhandlung Rupprecht GmbH, Bahnhofstraße 24, 78532 Tuttlingen, Telefon 07461 / 960 50. Beginn 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, Eintrittskarten 14 Euro; Vorverkauf in der Buchhandlung.