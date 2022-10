Vortrag über NS-Kunst von Wolfgang Brauneis fällt aus

Der für Donnerstag angekündigte Vortrag mit Wolfgang Brauneis im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Schneckenburger-Denkmal fällt aus. Ein eventueller Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Tuttlingen.

Wolfgang Brauneis hätte im Rahmen des Projekts „In Stein gemeißelt!?“ am Donnerstag über NS-Kunst sprechen sollen. Aus privaten Gründen musste der Termin nun abgesagt werden. Die nächste Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung im Rathausfoyer findet nun am Donnerstag, 20. Oktober, statt. Volkhard Knigge, ehemaliger Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, spricht über die Bedeutung einer aktiven Erinnerungskultur für unsere Gesellschaft, heißt es weiter.

Am Freitag, 21. Oktober, findet ab 15 Uhr im Rathausfoyer der Workshop zum Thema statt. Dabei soll ergebnisoffen darüber diskutiert werden, wie ein angemessener Umgang mit dem Denkmal heute aussehen kann. Nähere Informationen hierzu gibt es bei Stadtarchivar Alexander Röhm unter der Nummer 07461/99-234 oder per Mail an alexander.roehm@tuttlingen.de.