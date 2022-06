Vortrag mit Annette Schavan über Papst Franziskus

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt am Mittwoch, 6. Juli, zu einem Vortrag mit der ehemaligen Bundes- und Landesministerin Annette Schavan ein. Als ehemalige Botschafterin beim Heiligen Stuhl nimmt sie „Papst Franziskus und seine Kunst des Politischen“ näher in Augenschein. In ihrem Vortrag spricht sie über die Frage der Christen seit den Anfängen, wie sie ihre Verantwortung in der Welt wahrnehmen – und auch darüber, wie Papst Franziskus darauf antwortet und uns zu einer kulturellen Revolution ermutigt. Annette Schavan war von Juli 2014 - Juni 2018 deutsche Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl in Rom. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Josef in Tuttlingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.