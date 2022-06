Vortrag am 23. Juni in Möhringen handelt von Ausgrabungen am Gänsäcker

Einen Vortrag zum Thema „Gänsäcker bei Tuttlingen-Möhringen – Ein beliebter Siedlungsort vom Neolithikum über die Römerzeit bis ins frühe Mittelalter“ hält Gertrud Kuhnle vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg am Donnerstag, 23. Juni, ab 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Tuttlingen-Möhringen. Laut Ankündigung ist die Teilnahme für Interessierte kostenlos.

Die Referentin mit Dienstsitz in Freiburg ist die für den Landkreis zuständige Gebietsreferentin. Als Archäologin stellt Kuhnle die Bedeutung des Siedlungsplatzes „Gänsäcker“ über viele Epochen hinweg heraus. Hier wurden in jüngster Vergangenheit Grabungen angestellt, die interessante Funde aus verschiedenen Epochen zutageförderten. In der Römerzeit sei eine villa rustica (Gutshof) lokalisiert worden. Jungsteinzeitliche, bronze- und eisenzeitliche Funde ergänzen das breite Fundspektrum im Gewann „Gänsäcker“.

Der Vortrag am 23. Juni findet im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Geschichtsvereins für den Landkreis Tuttlingen statt.