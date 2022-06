Vorträge auf Russisch informieren über Einreise- und Arbeitsmöglichkeiten

Mit zwei Online-Vorträgen in russischer Sprache richtet sich das Welcome-Center Schwarzwald-Baar-Heuberg direkt an Ausreisewillige aus Drittstaaten der früheren Sowjetunion und an solche, die bereits in Deutschland leben: Themen der Veranstaltungen am 22. und 29. Juni sind Einreisemöglichkeiten nach und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland.

„Aufgrund des großen Fachkräftemangels bieten wir unsere Veranstaltungen auch in Fremdsprachen an“, erklärt Gohar Grigoryan vom Welcome Center SBH. Mit den beiden Veranstaltungen möchte sie Menschen aus Drittländern der früheren Sowjetunion und solchen, die bereits in Deutschland leben, Informationen über berufliche Perspektiven in der Region vermitteln.

In Kooperation mit dem Welcome-Center Ostwürttemberg bietet sie die beiden Vorträge als Online-Veranstaltung in russischer Sprache an: Am Mittwoch, 22. Juni, um 15.30 Uhr referiert die Leiterin des Welcome-Centers Ostwürttemberg, Evgenya Abdijeva, über „Einreisemöglichkeiten nach Deutschland.“ Eine Woche später, am Mittwoch, 29. Juni, um 15.30 Uhr informiert Gohar Grigoryan vom Welcome Center SBH rund um Arbeitsmöglichkeiten und das Stellenangebot in der Region. Die Anmeldung ist möglich unter www.wifoeg-sbh.de/anmeldung-fachkraft