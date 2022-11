Vorlesen ist Familienzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am bundesweiten Vorlesetag am 18. November hat das Team des Kinderschutzbundes auf die Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern aufmerksam gemacht. Gemeinsames Lesen ist eine Familienzeit, die die Bindung fördert sowie Halt und Geborgenheit schenkt. Um Familien in diesem Anliegen zu unterstützen, hat das Team des Kinderschutzbundes auf dem Marktplatz kostenlos Bücher an Familien verteilt. „Es wurden viele Bücher verschenkt und gerne angenommen“, freut sich Brigitte Härtl, Diplom-Pädagogin des Kinderschutzbundes.