Vorhang auf: 14 Neueintritte i, SPD-Kreisverband

14 neue Mitglieder gibt es seit Jahresbeginn im SPD-Kreisverband Tuttlingen. Der Kreisvorsitzende Georg Sattler geht nicht davon aus, dass die Neuen nur bei der Mitgliederbefragung gegen eine Große Koalition im Bund stimmen wollen. „Nimmt man den Altersdurchschnitt, so liegt der um die 50 Jahre“, sagt Sattler. Nur ein Neumitglied sei mit 27 Jahren noch im klassischen Juso-Alter.

Die Jungsozialisten (Jusos) haben mit ihrer Weigerung zur Neuauflage einer Großen Koalition (Groko) die Aktion „Tritt ein, sag nein“ ins Leben gerufen. Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert wollte damit Mitstreiter mobilisieren, die bei einem Mitgliederentscheid gegen die Groko stimmen.

Wann dieser Mitgliederentscheid sein wird, weiß die Basis noch nicht. „Jetzt müssen erst die Verhandlungen zu Ende gebracht werden“, erklärt Georg Sattler zu den Gesprächen zwischen CDU/CSU und SPD. Fest steht aber schon jetzt, dass der Streit um die Groko der SPD neue Mitglieder beschert. „14 sind erst mal okay“, sagt der Kreisvorsitzende. Seit der Bundestagswahl 2017 habe es drei Austritte gegeben (Sattler: „Alle wegen der Bundespolitik, so die Angaben.“), macht unter dem Strich 165 Mitglieder. Zum Vergleich: Im Kreisverband Konstanz waren es seit Jahresbeginn 52 neue Mitglieder. Gesamtzahl 921. Damit hadert Sattler nicht. „Wir sind nicht der stärkste Kreisverband, das wissen wir.“ Ihm gefällt aber, dass es neue Mitstreiter gibt und dass es wieder eine politische Diskussion im Land gebe.

Die Neuen sind um die 50

Von den 14 Neueintritten sei das jüngste Mitglied 27 Jahre alt, eines 32, die große Masse liege bei um die 50 Jahre und der älteste sei bereits über 80. „Das sind mit Sicherheit nicht alles Groko-Gegner“, betont der Vorsitzende, auch wenn er nicht in der Glaskugel lesen könne. Sattler: „Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass das Menschen sind, die sagen, jetzt erst recht wollen wir die Sozialdemokraten unterstützen.“ Von der Juso-Aktion „Tritt ein, sag nein“ halte er im übrigen gar nichts.

Horst Schmeer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Geisingen, ist seiner Meinung: „Damit versucht man, das demokratische Instrument des Mitgliederentscheids auf nichtdemokratische Art und Weise zu konterkarieren.“ Sein Ortsverein hat von der Diskussion nicht profitiert. Neuzugänge gab es in Geisingen keine. Schmeer: „Aber wir sind immerhin seit rund drei Jahren wieder stabil.“

Mit sechs Neuzugängen hat der Ortsverein Tuttlingen die meisten Zugänge im Kreis bekommen. Ortsvereinsvorsitzende Mervete Alijaj war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Hellmut Dinkelaker, SPD-Sprecher im Tuttlinger Gemeinderat, vermutet aber, dass es den Neuen um die Parteiarbeit geht. „Das sind eher nicht die jungen Wilden.“

Kampagne sieht er kritisch

Nils Ludewig vom SPD-Ortsverein Mühlheim/Donau-Heuberg und gleichzeitig Juso-Kreisvorsitzender, verzeichnet in seinem Ortsverband zwei Neueinsteiger im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. „Ich kann nur mutmaßen, aber man muss so realistisch sein und sehen, dass die Aktion der Jusos ein Aufhänger sein könnte“, sagt er und nennt dieses Beispiel: Ein Genosse sei direkt nach der Bundestagswahl nach langer Pause wieder in den Ortsverein eingetreten, weil er die Oppositionsarbeit der Partei habe unterstützen wollen. Ludewig: „Der ist dann mit wehenden Fahnen wieder ausgetreten, als es in die Groko ging.“

Ludewig selbst sieht die „Tritt ein, sag nein“-Kampagne seines Bundesvorsitzenden aber kritisch, wie er im Interview mit unserer Zeitung sagte. „Ich würde mich allerdings schon freuen, wenn die SPD durch die Kampagne einige neue Mitglieder gewinnt, die dann auch bleiben.“

Christa Krebs führt den eher kleinen SPD-Ortsverein Immendingen mit 20 Mitgliedern. Ihr Verein hat gerade ein neues Mitglied dazubekommen. „Es wird sich zeigen, ob das nur ein kurzes Gastspiel wird“, sagt sie. Ihre klare Meinung dazu: Eintreten, Abstimmen, wieder austreten – „das wäre natürlich furchtbar“. Sie sei grundsätzlich für die Groko. „Denn letztlich, so denke ich, sind wir doch eine Partei, die regieren und Einfluss nehmen möchte.“

Die 14 Neueintritte verteilen sich im Kreis wie folgt: Sechs im Ortsverein Tuttlingen, drei im Ortsverein Spaichingen, zwei in Mühlheim und je einer in Aldingen, Immendingen und Trossingen.

Wer bis 6. Februar als ordentliches Mitglied geführt ist, kann beim Mitgliederentscheid über eine neue Regierungskoalition mitwirken, hat die Parteiführung festgelegt. Um Mitglied in einem SPD-Ortsverein zu werden, muss man mindestens 14 Jahre alt sein. Die Ortsvereine entscheiden innerhalb eines Monats über die Aufnahme eines Neumitglieds. Verschläft der Verein diese Frist, gilt das als Annahme. Die Mitgliedsgebühr richtet sich nach dem Einkommen und beträgt Minimum 5 Euro im Monat. Wer kein Einkommen hat, bezahlt 2,50 Euro. Das Votum der SPD-Basis zur Großen Koalition ist bindend. Wie das Prozedere vor sich gehen wird, erfahren die Kreisvorsitzenden in den kommenden Tagen. (iw/sz)