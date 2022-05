Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Unfall auf der Zeughausstraße in Tuttlingen ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstanden. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Opel Meriva auf der Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich Kaiserstraße und Zeughausstraße bog die Frau nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Porsche Cayenne einer 57-jährigen Frau. Der Porsche befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Zeughausstraße. Die beiden Frauen sowie der 17-jährige Beifahrer im Opel wurden vorsorglich mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Tuttlingen war mit einem Fahrzeug und vier Kameraden an der Unfallstelle und säuberte die Straße von auslaufenden Betriebsstoffe. Abschlepper kümmerten sich um die vom Unfall beschädigten Wagen.