Vorfahrtsunfall an Tuttlinger Kreuzung fordert Blechschaden

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr im Kreuzungsbereich der Weimarstraße und der Wilhelmstraße in Tuttlingen ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Die 61-jährige Fahrerin eines Mazda CX5 war auf der Weimarstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße stieß sie mit ihrem Auto mit dem 25-jährigen Fahrer eines Renault Clio zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Wilhelmstraße fuhr. Beide Autofahrer blieben beim Aufprall unverletzt. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro und am Mazda auf ungefähr 12.000 Euro.